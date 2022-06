Lombardia, il premio Polaris per gli psicologi digital di Monza

La Lombardia ha registrato un boom di richieste di supporto psicologico, legate alla terapia di coppia (28,87%) e all’ansia (24,47%) che insieme totalizzano oltre il 53% delle recensioni online nella regione. Seguono la depressione (19,98%), lo stress e l’esaurimento nervoso (14,29%) e l’adolescenza (12,40%).

Una delle aree più sviluppate d’Italia, con una popolazione di circa 5 milioni di persone e un prodotto interno lordo di circa 95 miliardi di euro, deve ancora affrontare molte sfide quando si tratta di salute mentale.

Negli ultimi dieci anni, infatti, il numero di persone che soffrono di depressione è aumentato del 35%. Nello stesso periodo di tempo è anche raddoppiato il numero di psicologi.

Serenis annuncia il progetto Polaris, un premio per gli psicologi online

A fare il punto sullo stato della “digitalizzazione” della psicoterapia e del benessere mentale (anche in Liguria) è la startup Serenis (www.serenis.it), che annuncia la prima edizione del Progetto Polaris, un’iniziativa che premia la presenza digitali degli psicologi.

In questo modo dovrebbe essere più facile trovare il terapeuta giusto per le persone che hanno necessità di supporto.

Per premiare i migliori psicologi online vengono utilizzati quattro criteri di assegnazione: in primo luogo, l’analisi di oltre 70.000 recensioni online; quindi, la corrispondenza di tali recensioni con il curriculum professionale del terapeuta e le referenze qualitative; infine, la convalida da parte di un comitato scientifico composto da psicologi di riconosciuta autorità.

Solo in Lombardia sono 60 i professionisti che hanno ricevuto il riconoscimento dalla piattaforma per la loro presenza digitale, distribuiti in tutte le province lombarde, specializzati in aree come ansia, terapia di coppia, sessualità, depressione, adolescenza e burnout.

Da sottolineare il premio al Dott. Matteo Radavelli, che lavora a Monza ed ha totalizzato ben 301 recensioni.

Spiega Daniele Francescon, cofounder di serenis.it: “Quello della qualità della terapia online è un tema importante: su internet si trova davvero di tutto. La One Mind PsyberGuide, un’associazione americana senza scopo di lucro che si occupa di digital health, ha censito** più di 10.000 app nell’ambito del benessere mentale, quasi sempre sviluppate senza nessun supporto scientifico. Ma non è tutto: online bisogna stare attenti agli abusi professionali, con psicologi o psicoterapeuti che operano senza averne i requisiti –