Blackout di due ore in zona Castello Possibile guasto per alcuni lavori di pavimentazione

Blackout di circa due ore, ieri dalle 13 alle 14:45, in centro storico a Milano nel giorno di apertura del Salone del Mobile, quando in città fioriscono tutti gli eventi del Fuorisalone.

Il guasto ha interessato l’area di piazza Castello e viale Gadio e qualche civico è stato coinvolto anche in via Dante.

Per una decina di minuti la luce è mancata anche a Palazzo Reale.

Il guasto alla rete elettrica potrebbe essere stato causato da alcuni lavori di pavimentazione in corso nella zona, ma la società Unareti sta ancora verificando le cause esatte. Le squadre sono intervenute per ripristinare l’elettricità nella zona colpita. (ANSA).