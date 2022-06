Stazione Centrale, arrestato 40enne ricercato in Danimarca per tentato omicidio

Gli agenti della Polizia ferroviaria in servizio alla Stazione Centrale hanno arrestato un siriano di 40 anni ricercato dalle autorità danesi per un tentato omicidio commesso il 3 giugno scorso.

I poliziotti hanno notato l’uomo che si aggirava sulla banchina e lo hanno fermato per un controllo. Il latitante ha riferito agli agenti di essere in Italia per turismo e ha esibito un permesso di soggiorno danese e un biglietto con destinazione Genova.

A seguito di controlli effettuati è emerso che il 40enne era ricercato con un mandato di arresto europeo.