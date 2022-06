QUINTO ROMANO: aI centro anziani tetto pericolante dopo un inverno senza caldaia

“Per mesi, durante lo scorso inverno, erano rimasti al freddo, con la caldaia rotta e le stufette per scaldarsi. Poi, intorno a metà marzo, il Comune era finalmente intervenuto sostituendo l’impianto e facendo ripartire i caloriferi. Oggi, per gli anziani del Csrc Carlo Poma di via Caio Mario, a Quinto Romano, alla periferia occidentale della città, si trovano senza il salone principale. «Dalla fine di gennaio, la nostra sala più capiente è chiusa. Quella dove c’era il ballo, storia dell’arte e ginnastica, a cui sono iscritte ben 120 persone» racconta una delle frequentatrici. «Il Comune ci ha spiegato che deve effettuare “prove di carico del tetto”. Non so quante volte sono usciti, i tecnici, ma il problema è ancora li e noi siamo senza salone e ci arrangiamo a svolgere le attività nell’ingresso». Il capogruppo della Lega, Francesco Giani, annuncia una interrogazione in Consiglio di Municipio 7 «per conoscere i tempi dell’intervento che risolva il problema una volta per tutte. Il punto dolente, qui, e quello di una manutenzione ordinaria non efficiente, che causa continui problemi: ieri era la caldaia, oggi il tetto. Domani salterà fuori altro». (fonte Libero) E a proposito di mobilità, si ricorda che in zona la questione della mobilità resta assai critica perchè oltre al restringimento definitivo di viale Forlanini, che ha allungato le code, gli automobilisti stanno ancora scontando la chiusura di uno dei due sensi di marcia di via Corelli, oltre alla mancata sistemazione del parterre centrale di viale Argonne, dove ancora oggi la pista ciclabile provvisoria riduce la carreggiata a una corsia sola.

Anna Ferrari