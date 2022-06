Organizzati 800 eventi in tutta la città per il Fuori Salone

Ben 106 operatori metteranno in campo quasi 800 eventi a Milano in occasione della settimana del Salone del mobile. Si tratta del palinsesto di eventi, iniziative e installazioni della Milano Design Week 2022, dal 6 al 12 giugno. L’amministrazione comunale, nel dicembre scorso, aveva lanciato un avviso pubblico con l’obiettivo di animare la città nella settimana che coincide con il Salone del mobile. Gli eventi avranno luogo nel centro cittadino e principalmente nei distretti Durini, Brera, Tortona, 5Vie, Isola e Bovisa. Una moltitudine di iniziative, tra grandi ritorni e novità, tutte nel segno della sostenibilità e dell’economia circolare. Era questa, infatti, una delle caratteristiche chieste espressamente dal Comune agli operatori nella call pubblica: come sempre diffondere la cultura del progetto e del Made in Italy, a livello internazionale, ma divulgando allo stesso tempo la cultura dell’innovazione tecnologica, della manifattura urbana sostenibile e dell’economia circolare.

Per promuovere la Milano Design Week, Palazzo Marino ha lanciato una campagna di comunicazione, diffusa a partire da lunedì 30 maggio, dal titolo “Design is Milano is Design”. Stesso claim dell’anno scorso ma nuova veste grafica: si chiama ‘Monte Stella’ lo speciale carattere tipografico ispirato alle estetiche informali e ‘fatte a mano’ delle insegne milanesi, degli spazi pubblici e al design di stampa di Milano tra gli anni ‘50 e ‘70. Anni in cui la città è stata la patria di grandi designer, autori di opere iconiche – da Ilio Negri a Bob Noorda – ma anche la casa delle botteghe e delle piccole imprese a conduzione familiare. Per consentire uno svolgimento sicuro degli eventi e cercare di evitare intralci al passaggio pedonale e alla viabilità nelle aree a maggior afflusso di visitatori, a partire dalle ore 14 di lunedì 6 giugno e fino all’una di notte di lunedì 13 giugno, sarà in vigore un’ordinanza sindacale nelle aree Tortona, Brera (fino a piazza Gae Aulenti), Lambrate-Ventura, Porta Venezia, 5 Vie, Sant’Ambrogio, Durini, Isola, Porta Romana, Ventura Centrale, Bovisa, Alpha District, Quartiere Brolo. In particolare, in queste zone, sarà vietato il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione (ad eccezione di alcune vie specificate nell’ordinanza) e non sarà consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie di vetro e lattine.