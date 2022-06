Un gesto di affetto: Armani Exchange riqualifica e manutenere sei campi da basket

La generosità e l’affetto per Milano di Armani . “A|X Armani Exchange” supporterà in qualità di sponsor tecnico il progetto di riqualificazione e della successiva manutenzione di sei campi da basket e mini-basket situati in zone centrali e periferiche di Milano: via San Paolino, via Pitteri, all’interno dei giardini Vincenzo Muccioli e Alberto Moravia, a Famagosta e all’intero del Parco Sempione. Lo ha riferito in una nota la stessa azienda, spiegando che “l’intervento di riqualificazione ha un fine pratico, per gli amanti dello sport, e un fine estetico, per tutti, che rende i campetti luoghi piacevoli anche per chi non pratica il basket”. “Il progetto testimonia il legame di Giorgio Armani con il basket – conclude il comunicato – e si inserisce nel dialogo più ampio che lo stilista ha con la città di Milano, espresso attraverso iniziative che hanno un positivo esito sulla vita dei suoi abitanti”.

