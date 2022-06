Cesano Boscone, 71enne accoltella 64enne: arrestato per tentato omicidio

I Carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio un 71enne filippino che, visibilmente ubriaco, ha accoltellato una connazionale di 64 anni. Il fatto è avvenuto attorno alle 20 di ieri a Cesano Boscone in via Madre Teresa di Calcutta. I militari, allertati da una telefonata al 118, sono giunti nell’appartamento dove il 71enne e la moglie erano in compagnia di un’altra coppia di 64 e 63 anni. Tra le coppie sarebbe scoppiata una lite per futili motivi e il 71enne ha colpito la 64enne all’addome con un coltello da cucina e ferito leggermente alla mano il marito. La 64enne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda.

