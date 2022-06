Via Vespri Siciliani: la ciclabile sfratta il mercato

Mercato sfrattato dai lavori della ciclabile. Uno spostamento in sei fasi che coinvolgerà volta per volta circa 28/30 operatori costretti a spostare i banchi in via Vignoli durante i cantieri. I lavori della pista ciclabile in via Vespri Siciliani «sfratteranno» a turno i banchi del tradizionale mercato del mercoledì, la strada è interessata dall’intervento e dunque il Comune ha illustrato agli operatori il cronoprogramma e i periodi in cui non potranno allestire la merce nelle postazioni dove i clienti del quartiere sono abituati a trovarli da sempre. La durata complessiva dei cantieri sarà di circa venti mesi e ogni fase durerà circa tre mesi. I primi interventi propedeutici per la realizzazione della nuova pista sono partiti ad aprile.

Il nuovo percorso sarà il proseguimento della ciclabile già presente in via Cola di Rienzo, che unendosi al tratto già realizzato anni fa, giungerà fino a largo Giambellino e Gelsomini.