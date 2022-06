Digiteca, la piattaforma online al servizio della formazione culturale di studenti, docenti e cittadini lombardi

La piattaforma online al servizio della formazione culturale di studenti, docenti e cittadini lombardi per la creazione di percorsi didattici innovativi. DIGITECA è il risultato finale del progetto di Valorizzazione di documenti digitali di biblioteche e archivi lombardi attraverso lo sviluppo di competenze per la costruzione di nuovi percorsi didattici (VDD) realizzato nell’ambito dei progetti POR FSE “Biblioteca Digitale Lombarda – BDL” e “Digital Archives – AESS”, attraverso lo sviluppo di una piattaforma digitale indirizzata agli utenti finali che sono i giovani lombardi delle scuole secondarie e i loro insegnanti. DIGITECA garantisce una diffusione più ampia dei risultati ottenuti nelle precedenti campagne di digitalizzazione dei due archivi Biblioteca Digitale Lombarda – BDL e Digital Archives – AESS, con attività di riproduzione digitale che è stata estesa a musica, stampa, manoscritti, erbari, collezioni di beni naturalistici e beni storico-artistici: fotografie, stampe, disegni e dipinti. La piattaforma consente la messa in rete e un uso ragionato delle risorse digitalizzate mediante la costruzione in “autoproduzione” di percorsi personalizzabili, pacchetti didattici e mappe concettuali che l’utente può rendere consultabili da altri fruitori, anche attraverso l’esplorazione delle banche dati BDL e AESS.

