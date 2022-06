Milano protagonista con 5 progetti del premio Cultura + Impresa

Sono cinque i progetti milanesi che sono stati selezionati nella short list dei 23 progetti candidati a vincere la IX edizione del Premio Cultura + Impresa.

Per la categoria Sponsorizzazione e Partnership:

ADI DESIGN MUSEUM: La Sponsorship di Repower del nuovo ADI DESIGN MUSEUM nasce da una duplice volontà: da un lato quella di sostenere in maniera proattiva una delle grandi eccellenze nazionali, il design, a cui Repower ha ricorso a piene mani nello sviluppo di nuovi prodotti (anche in forma immateriale tramite il service design); dall’altro l’obiettivo riguarda il Museo stesso, uno spazio di cui Milano aveva bisogno per liberare appieno il potenziale legato al design, una location spettacolare e funzionale allo stesso tempo ideale a raccontare la storia del Compasso d’oro e guardare ai nuovi campi di ricerca di questa disciplina;

RESTART: il progetto, grazie alla collaborazione tra BASE Milano e Deloitte, insieme al suo creative collective ACNE, è nato per aiutare i piccoli esercizi commerciali del quartiere Tortona di Milano, dove entrambi hanno sede, a ripartire dopo la pandemia attraverso le arti contemporanee. L’iniziativa, forte del desiderio di realizzare una progettualità condivisa, è stata presentata durante la Design Week 2021 e ha coinvolto diversi partner artistici: CESURA, collettivo fotografico che ha raccontato i luoghi e i protagonisti del quartiere attraverso mostre fotografiche a cura di Chiara Fossati e Francesco Bellina; PARASITE2.0, collettivo di architettura che ha trasformato le vetrine di alcune attività commerciali in un vero e proprio palcoscenico teatrale per permettere ai commercianti di raccontare la propria storia e di interagire con il pubblico; Music Innovation Hub che ha dato vita alla Web Radio “Good Morning Tortona” per raccontare quanto di interessante, creativo e urgente caratterizzi il design e per indicare la strada della ripartenza per il quartiere.

Per la categoria Produzioni Culturali d’Impresa:

BAG – BOCCONI ART GALLERY: l’Università Bocconi ha creato un percorso di arricchimento e apertura della mente, di avvicinamento al mondo culturale e artistico contemporaneo, ospitando più di 100 opere di arte contemporanea nella BAG – Bocconi Art Gallery. Bocconi ha scelto di investire con costanza nel progetto, coinvolgendo sempre nuovi artisti di livello internazionale e intrecciando collaborazioni con importanti gallerie italiane e straniere, in un continuo scambio culturale attraverso opere che, variando di anno in anno, offrano punti di vista e di interpretazione differenti. Il progetto è un modo alternativo con cui l’Università vuole dialogare con la sua comunità e allo stesso tempo aprirsi alla città di Milano. Un’occasione per far dialogare didattica e arte, chi vive gli edifici dell’Ateneo ogni giorno e chi li attraversa per eventi e incontri: spazi di studio e di ricerca si trasformano in spazi espositivi per emozioni da condividere;

Questi progetti sono la dimostrazione di quanto sia sempre più stretto il dialogo tra Imprese e le Arti, quando comunicazione, creatività e innovazione si incontrano contribuendo ad affermare la Cultura come uno degli asset più rilevanti e distintivi del nostro Paese. Proprio a questo dialogo è dedicato il Premio CULTURA + IMPRESA, quest’anno alla IX edizione, il più importante osservatorio italiano sulle Sponsorizzazioni e Partnership culturali, Produzioni culturali d’Impresa e sugli investimenti delle Imprese in Art Bonus. Come ogni anno, il Premio questa diventa quindi una ‘fotografia’ unica delle tendenze di questa alleanza sempre più strategica tra Imprese e Cultura. Che cosa ci rivelano i 23 progetti selezionati tra i 135 che si sono candidati presentandosi sulla piattaforma online Ideatre60 della Fondazione Italiana Accenture? Se nella precedente edizione i Primi Premi sono andati tutti a progetti nel Centro-Sud, quest’anno la parte del leone la fanno le Regioni del Centro-Nord, prime tra tutte la Lombardia (9 progetti in Short list) e l’Emilia Romagna (5 progetti in Short list).

Sintetizza Francesco Moneta, Presidente del Comitato CULTURA + IMPRESA: “In alcuni territori e contesti urbani la cultura è stata motore della ripartenza, favorendo l’attività di commercianti e artigiani; le Arti sono un linguaggio efficace con cui diffondere tematiche urgenti come le istanze ambientali o rilevanti come le eccellenze dei nostri territori e la cura e il benessere delle persone; progetti culturali di varie dimensioni, e non solo associati all’Art Bonus, hanno saputo creare ‘squadre’ e mettere in rete non più singole o poche imprese, ma veri e propri network territoriali; l’innovazione digitale e la gamification sono ormai sempre più territori di innovazione comune tra Imprese e Operatori culturali pubblici e privati; progetti culturali non occasionali sono il cuore del ri-lancio e dell’affermazione di Città, Aziende, Fondazioni, Università; l’Arte contemporanea – cui è dedicata quest’anno per la prima volta una Menzione Speciale e che comprende arti visive, installazioni multimediali, urban arts, digital art, fotografia – è presente in ben 6 progetti e si conferma essere un linguaggio sempre più adottato dalle Imprese; Festival diffusi, Rassegne Culturali, Eventi multidisciplinari hanno finalmente potuto riconquistare il proprio pubblico dopo un anno di fermo.”

Istituzioni e operatori culturali pubblici e privati, Aziende, Fondazioni erogative e Agenzie di comunicazione sono quindi i protagonisti di questa alleanza che verrà celebrata con il consueto Workshop di premiazione che nella prima settimana di luglio assegnerà 3 Primi Premi di Categoria e 6 Menzioni speciali: Digital Innovation in Arts (in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture), CCR – Corporate Cultural Responsibility (in collaborazione con il Salone della CSR e dell’Innovazione sociale), Under 35 (in collaborazione con Patrimonio Cultura), Networking in Arts, Arte contemporanea + Impresa (in collaborazione con Artissima). Ai vincitori delle tre categorie principali verranno consegnati i nuovi Premi d’Artista, mentre alle Menzioni Speciali saranno riservati Premi formativi, master in management e promozione culturale offerti da: Fondazione Fitzcarraldo, Università IULM, 24ORE Business School, Scuola di Fundraising Roma, Upa. Patrocinatori e Partner attivi del Premio CULTURA + IMPRESA 2021-2022 sono: Ministero della Cultura, Comune di Milano, ACRI, ALES, ANCI, Artissima, Assif, Assifero, Federculture, FERPI, Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Sodalitas, GAI, Patrimonio Cultura, Prioritalia, Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, UNA. Media partner: AgCult, Artribune, Exibart e Il Giornale dell’Arte.