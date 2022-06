Appello di un gruppo di inquilini Erp dei “condomini misti”

Siamo un gruppo di inquilini Erp del comune di Milano in quelli che sono diventati “condomini misti”.

Non riusciamo più a pagare le spese condominiali che, contrariamente al canone parametrato sui redditi, sono emesse da amministratori privati e raggiungono cifre per noi insostenibili.

Abbiamo aperto un dialogo con il Comune e stiamo cercando di organizzare un incontro con gli assessori competenti.

Abbiamo bisogno del supporto di tutti coloro che si trovano in questa situazione.

Stiamo seguendo anche l’iter presso Municipio IX del prolungamento Via De Angelis con passaggio ciclopedonale che sbuca su Viale Suzzani e la situazione di degrado del garage di Via Padre Luigi Monti 19 proprietà di BNP Paribas.

Se siete interessati scriveteci:

condominimisti@gmail.com