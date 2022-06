Turato (FdI): per la sinistra del Municipio 8 di mafia se ne è parlato già troppo

“Nel corso dell’ultimo Consiglio di Municipio 8 la maggioranza di sinistra ha bocciato una mozione con cui chiedevo fossero calendarizzare degli aventi per commemorare la morte del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela Setti Carraro in occasione del quarantennale del loro assassinio”. Lo scrive in una nota Enrico Turato, Consigliere e già candidato Presidente per il centrodestra nel Municipio 8.



“L’assurda motivazione addotta dalla maggioranza per spiegare questa decisione è stata che sul tema hanno «già fatto abbastanza» -spiega Turato – quasi non avessero sentito le recenti affermazioni di Draghi sulla mafia imprenditrice a Milano o i propositi del loro Sindaco Sala in materia di lotta alla criminalità organizzata”.

“Quando nell’oramai lontano 1992 – continua Turato – proprio in seguito alle stragi mafiose che insanguinavano il nostro paese, mi avvicinai alla politica attraverso ai movimenti della destra giovanile, mai mi sarei immaginato che un giorno all’interno di un istituzione avrei sentito dire che una di queste era stata ricordata abbastanza. Evidentemente – conclude Turato – i colleghi di sinistra non hanno studiato a sufficienza Giovanni Falcone, altrimenti, anche in questa occasione, avrebbero fatto tesoro della sua frase: la mafia vince quando si pensa di avere fatto abbastanza!”.



Enrico Turato

Fratelli d’Italia

Municipio 8 –