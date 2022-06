MILANO DESIGN WEEK 2022- 6/12 giugno Deesup, il marketplace delle icone di design second-hand, presenta “Circular Gallery”

Una ricercata selezione di pezzi d’arredo e accessori provenienti dalla community del primo marketplace italiano delle icone di design second-hand. Dal 6 al 12 giugno, in occasione della Milano Design Week 2022 e nell’ambito del circuito ufficiale del Brera Design District e del Fuorisalone, Deesup presenta “Circular Gallery”, un progetto di design circolare allestito negli spazi di Casa Canvas, Casa-Galleria in via Solferino 42 a Milano che ha selezionato i prodotti. “Partecipiamo alla Design Week con un progetto che ci rende orgogliosi perché valorizza il design che dura nel tempo. Con questo evento celebriamo infatti la circolarità del design in un contesto che amiamo molto, nel cuore di Brera, e che riflette le attese della nostra community di design lovers e professionisti, attenta al cambiamento e sensibile all’impatto che insieme possiamo avere sul pianeta” commentano da Deesup Valentina Cerolini, CEO & co-founder, e Daniele Ena, COO & co-founder. “Con design circolare – spiegano infine – identifichiamo un nuovo modello di consumo che segue la fase produttiva e allunga il ciclo di vita degli arredi favorendone il riuso”.

Deesup ha trovato in Casa Canvas lo spazio ideale per esprimere il concetto di un tempo che, grazie al valore che gli conferisce il design, dura per sempre. Un concetto in linea con il titolo del Fuorisalone (Tra Spazio e Tempo) che identifica “due variabili utili a valutare il nostro impatto sul pianeta e programmare decisioni e azioni concrete per progettare il cambiamento”. La selezione di Circular Gallery, curata da Thayse Viegas e Nazarena Manenti, duo di Casa Canvas, crea dunque un elegante mix di stili in un percorso circolare basato sulla memoria degli oggetti d’arredo e sul valore che prendono nel tempo. In questo ciclo, la continuità diventa un legante che chiude il cerchio tra la memoria del passato e la progettazione di interni dei nostri giorni, guardando al futuro. L’idea alla base del progetto trova una rappresentazione fisica ed emozionale nell’allestimento dove i pezzi iconici di Deesup dialogano con quelli della Casa-Galleria. I visitatori potranno così vivere esperienze diverse a seconda degli ambienti della casa:

nell’ingresso, in un’atmosfera rafforzata da luci e video, l’installazione di un elemento avvolto e sospeso da un filo rappresenta il problema dell’impatto ambientale relativo alla dismissione degli arredi;

nel living le scelte illuminotecniche valorizzano le icone di design riproposte in un ambiente domestico come nuova opportunità del riuso;

all’esterno, nel terrazzo, gli arredi selezionati rievocano il legame con la natura con l’utilizzo di materiali come vimini, rattan e bambù. E chiudono il cerchio simboleggiando l’apertura verso il futuro;

Dopo l’anteprima per la stampa (6 giugno), dal 7 al 12 giugno Deesup accoglierà il pubblico presso Casa Canvas (registrazione sulla piattaforma Eventbrite, con link disponibile a partire dal 30 maggio) riservando appuntamenti dedicati ai professionisti (architetti e interiors, su invito) nelle giornate di martedì 7 e venerdì 10 giugno. L’evento sarà inoltre occasione per Deesup per presentare il suo primo Trade Program rivolto ai professionisti del settore – architetti e interior designers – che abbracciano l’usato come nuova filosofia d’arredo. Pezzi unici ed iconici, fuori produzione e talvolta introvabili, saranno proposti in anteprima e a condizioni speciali ai membri del programma per completare i loro progetti d’arredo e sorprendere i propri clienti. https://trade.deesup.com/

Deesup è il primo marketplace italiano dedicato agli appassionati di design per vendere e acquistare arredi di design firmati in pronta consegna, usati e da esposizione. L’azienda, fondata nel 2017 dalla coppia Valentina Cerolini e Daniele Ena, è una startup innovativa che opera seguendo i principi dell’economia circolare, promuovendo e diffondendo il valore etico del riuso del design di alta gamma, come nuovo modello di consumo più sostenibile. Oggi Deesup ha una community internazionale di quasi 50 mila utenti e propone una selezione di migliaia di prodotti – tra arredi, illuminazione e complementi – dei migliori brand del design italiano e non solo. Nata a Milano (attualmente è residente presso Le Village by Crédit Agricole Milano), il marketplace è internazionale: lo shop online è attivo nei mercati europei e il canale di vendita è oggi esteso anche ai retailers che propongono pezzi iconici da uso espositivo. www.deesup.com

Casa Canvas, è una casa galleria uno studio creativo e uno spazio per eventi. L’ispirazione nasce dall’espressione Blank Canvas, dall’idea che in una tela vuota tutto deve ancora succedere, chiunque può lasciare un segno, un artista la sua traccia, un designer un progetto, un visitatore un ricordo. Guidato da un approccio aperto e singolare al design, Casa Canvas ospita nei suoi spazi progetti di valore estetico e funzionale e una collezione di oggetti in edizione limitata progettata da designer emergenti in equilibrio tra design, arte e architettura.