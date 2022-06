Confcommercio, alla proposta dei Verdi: “Ticket Area B? Una scelta da Milano medievale”

Spunta nel Bilancio l’emendamento-proposta dei Verdi in Comune: un ticket d’ingresso Area B, un rinnovato odio per gli automobilisti e per la libera circolazione. Risponde Buongiardino (Confcommercio)

– “’Un fiorino…’: la famosa scena del film con Massimo Troisi e Roberto Benigni ‘Non ci resta che piangere’, è quella che meglio si addice all’emendamento, in sede di discussione del bilancio previsionale del Comune di Milano per il triennio 2022-2024, firmato da Verdi e lista civica Beppe Sala con l’idea di far pagare agli automobilisti l’ingresso in Area B. Cioè – in sostanza – l’ingresso a Milano (seppur con meccanismi tariffari per incentivare la condivisione del mezzo di trasporto). Da Milano città aperta, attrattiva e accogliente a Milano medioevale e, appunto ‘Non ci resta che piangere’ per questo accanimento ideologico contro la mobilità”. Lo afferma Simonpaolo Buongiardino, presidente Assomobilità (Confcommercio Milano).

“Al di là dei contenuti e dei problemi applicativi di una simile proposta, dobbiamo purtroppo rilevare – afferma Buongiardino – come settori della maggioranza che governano Milano non tengano in nessun conto due anni di pandemia, i rincari di carburante ed energia, la crisi dell’automotive, il balzo dell’inflazione. Ma anche i segnali di ripresa con il turismo che connotano il dna di Milano: aperta, attrattiva e accogliente”.

“Riflettiamo molto bene – conclude Buongiardino – sulla tentazione di caricare a cittadini e imprese i problemi di bilancio del Comune”.

Sulla possibilità di introdurre un ticket per l’ingresso in Area B, sul modello di Area C, proposta contenuta in un emendamento dei Verdi al documento di bilancio in discussione in consiglio comunale, il sindaco Giuseppe Sala ha risposto: “Al momento no, più avanti si vedrà, però al momento non credo che si possa prevedere”. Assisteremo alle continue conflittualità tra Sala e il suo partito, scelto e voluto, come capita spesso, vedasi parcheggi sotterranei?

Anna Ferrari