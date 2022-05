Torna oggi “Milano per Gaber” e riparte dal Lirico

Dopo due anni di pandemia torna dal vivo Milano per Gaber, la manifestazione creata e gestita dalla Fondazione Gaber in collaborazione con il Piccolo Teatro e con il sostegno della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo, che riparte dal teatro Lirico, ora intitolato proprio a Gaber. Proprio da qui oggo partirà la rassegna, con il ‘Concerto per il signor G.’ con Neri Marcoré e i suoi musicisti, già tutto esaurito. “E’ il primo grande evento dedicato a Gaber nel teatro recentemente a lui titolato. Siamo onorati per questo evento che Neri Marcorè generosamente offre alla città di Milano. È stato bello constatare come, in pochissimo tempo, i 1500 posti disponibili al Teatro Lirico siano andati esauriti e questo ci ricorda le fantastiche performance di Gaber che aveva sempre un Teatro Lirico strapieno” commenta Paolo Dal Bon, Presidente della Fondazione Gaber, che aggiunge “Milano per Gaber” torna finalmente in presenza: nella sede del Piccolo dove tutta la storia del teatro-canzone è nata. Con sei appuntamenti che privilegiano la dimensione teatrale come da tradizione per la manifestazione”. Dopo l’apertura al Lirico, la rassegna approda infatti al Piccolo Teatro Grassi: il 7 giugno ‘Maurizio De Giovanni legge Gaber’, il giorno dopo andrà in scena ‘Il dio bambino’ di Gaber – Luporini per la regia di Giorgio Gallione e l’interpretazione di Fabio Troiano. Il 9 giugno Gioele Dix proporrà inediti di Gaber e Luporini con Silvano Belfiore (pianoforte) e Savino Cesario (chitarra), mentre Sergio Staino il 10 giugno terrà un incontro basato sugli spunti di Gaber e il 16 giugno Stefano Massini chiuderà la rassegna con l’omaggio ‘Quando sarò capace di amare’ insieme all’Orchestra Multietnica di Arezzo. (ANSA).



