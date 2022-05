Ogni giovedì, dal 2 giugno, le panoramiche terrazze Duomo Milano aperte fino alle 22

Dal 2 giugno al 28 luglio, ogni giovedì, i visitatori del Duomo potranno salire sulle terrazze del Duomo fino alle ore 22.00 (l’ultima salita è prevista alle ore 21.10). Al tramonto, dalle ore 20:30 circa, un accompagnamento musicale dal vivo guiderà i passi di tutti i presenti tra le guglie della Cattedrale. È una delle proposte per l’estate della Veneranda Fabbrica del Duomo. Ogni giovedì, in concomitanza con l’apertura serale delle terrazze, sarà inoltre disponibile una visita guidata di un’ora. Martedì 14 giugno e martedì 12 luglio dalle ore 18:30 la Veneranda Fabbrica offre poi la possibilità di visitare il Museo del Duomo (Piazza del Duomo, 12) in orario di apertura straordinario, con un aperitivo nel suggestivo cortile interno dove è attualmente collocata la riproduzione della celebre Madonnina e, a seguire, nella limitrofa Chiesa di San Gottardo in Corte, un concerto della Cappella Musicale del Duomo, diretta da monsignor Massimo Palombella. Un’occasione per ascoltare, nel cuore del Palazzo Reale, le voci di questa antichissima formazione, la cui voce risuona da secoli nel Duomo di Milano, con un repertorio rinascimentale eseguito nella sua pertinenza estetica. Tra i tanti autori, saranno eseguite pagine di Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomás Luis de Victoria e Felice Anerio. Da venerdì 3 giugno 2022, la Cava di Candoglia, luogo dove viene estratto da oltre sei secoli il prezioso marmo del Duomo, sita all’imbocco della Val d’Ossola, ai confini con il Piemonte, riapre finalmente alle visite guidate. La Veneranda Fabbrica propone infine dal 3 giugno visite guidate alla scoperta dell Cava di Candoglia, in collaborazione con il Comune di Mergozzo (VB). Un itinerario nel luogo dove viene estratto il marmo della cattedrale che ripercorrerà tutta la suggestione del suo trasporto via acqua e farà rivivere il grande lavoro di operai e scalpellini, da secoli impegnati nella costruzione e manutenzione del simbolo di Milano.

