Bonomi all’assemblea Assolombarda “Riforme strutturali. Cuneo Fiscale”

“Abbiamo una occasione storica che è quella di fare le riforme strutturali che questo Paese è 30 anni che aspetta, riforme che ci dicevano non si potevano fare perché non c’erano le risorse. Oggi le risorse ci sono, le riforme vanno fatte non per avere le tranche del Pnrr, ma per fare un Paese efficiente, moderno, sostenibile e inclusivo. Questo è l’obiettivo delle riforme”: lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell’assemblea generale di Assolombarda, a Mind. Bonomi, tornando su alcune sue dichiarazioni passate, ha chiarito: “Ho fatto una critica rispetto a un Paese in cui si continua ad andare avanti con bonus una tantum e non affronta invece i nodi strutturali”, ribadendo che ora “abbiamo un’occasione storica” per le riforme.

“C’è da fare un grande discorso in Italia sulla politica dei redditi, c’è sicuramente una fascia di italiani che sta soffrendo molto, quelli a basso reddito, quindi noi stimiamo quelli sotto i 35 mila euro comprendendo quindi anche i pensionati. Abbiamo proposto un taglio del cuneo fiscale, un intervento shock da 16 mld concentrato in questa fascia, a favore 2/3 dei dipendenti, 1/3 delle imprese, questo vorrebbe dire mettere in tasca agli italiani 1.223 euro per chi ha un reddito di 35 mila euro per tutta la vita lavorativa, sono stupito che di fronte a una proposta del genere di Confindustria ancora oggi non abbiamo ricevuto risposta dopo quasi 3 mesi che l’abbiamo proposta”: