Monza batte il Pisa ai supplementari ed è per la prima volta in serie A.

AVVIO ESPLOSIVO Il Pisa sfrutta il fattore campo e parte a razzo: dopo 40” Beruatto crossa dalla sinistra, Pirola lascia scorrere e Torregrossa ne approfitta per deviare in rete e freddare Di Gregorio. Uno a zero. Nemmeno un minuto e la finale torna in equilibrio. Gli uomini di Stroppa accusano il colpo e al 9’ ecco il raddoppio: calcio d’angolo dalla sinistra, palla in movimento, cross ancora di Beruatto e colpo di testa vincente di Hermannsson, che brucia la difesa. Il pressing infuocato della squadra di D’Angelo mette gli ospiti all’angolo nei primi venti minuti. Poi il Monza viene fuori e rientra in partita grazie al destro al limite dell’area di Machín, bravo a incastonare il pallone sotto il sette. Proteste dei padroni di casa per un tocco di mano di Carlos Augusto nell’azione, ma il Var conferma: 2-1, tutto regolare. Cambia l’inerzia. Altro episodio da controllo video al 27’: Mazzitelli lancia dalla destra, Birindelli scivola in chiusura e tocca il pallone con il braccio, anticipando Mota Carvalho, altrimenti lanciato a rete. Mariani estrae il giallo, la panchina brianzola scatta in piedi e chiede il rosso. Il check conferma la decisione. Al riposo è 2-1.

COLPO SU COLPO Avvio moderato e meno vivace nella ripresa. Il primo brivido arriva al 53’, con il sinistro di Carlos Augusto dalla distanza. Palla alta. Cinque minuti dopo altra occasione biancorossa con il calcio di punizione di Barberis dalla destra: reattivo Nicolas sulla respinta. Qualche minuto di ragionamento per il Pisa. Poi, intorno all’ora di gioco, Puscas ha la palla che vale una stagione: lancio dalla difesa, intervento fuori tempo di Marrone, controllo e destro piazzato che si stampa sulla traversa. Primi cambi della sfida al 66’: D’Angelo richiama in panchina Torregrossa e Siega per far spazio a Lucca e Mastinu. Al 72’ è tempo di movimenti anche per Stroppa: fuori Ciurria e dentro Gytkjær, a segno nella partita d’andata. Proprio il danese, al 79’, riceve palla da D’Alessandro (entrato due minuti prima al posto di Mazzitelli) e gela Nicolas e l’Arena Garibaldi con il destro, per il 2-2 che sembra un punto e basta in chiave promozione. Ma il Pisa non ci sta e la riprende al 90’ con Mastinu, altro uomo dalla panchina, che non lascia scampo a Di Gregorio con un bel sinistro al volo dal limite dell’area. Tre a due per i padroni di casa alla fine dei tempi regolamentari: si va ai supplementari in virtù della regular season, con le due squadre appaiate a quota 67 punti al termine del campionato.