Questo pensano i comunisti di se stessi. Conoscere per individuare le contraddizioni

L’illusione dell’ideologia, di convinzioni antistoriche: conoscere per riflettere, per individuare le contraddizioni, per smascherare le loro utopie

“I comunisti si fermano per strada a guardare la luna.

I comunisti amano cantare e qualche volta danzano volando sulle note

di melodie soffuse e canti popolari; sovente si innamorano anche già in là negli anni.

I comunisti amano conoscere, si impegnano a capire cosa c’è dentro a un quadro, a una canzone, a un libro.

I comunisti hanno qualcosa ancora da insegnare, puoi leggere e capire il mondo dagli anziani, guardando i tagli in quelle loro mani che han stretto arnesi, aste di bandiere, mazzi di fiori e canne di fucili.

I comunisti con le loro mani alzate nella notte, sollevate nel cielo, chiuse in un pugno di riscossa e rabbia, han dato schiaffi al vento ed al dolore, e hanno teneramente accarezzato i propri figli, un sogno e il loro amore.

I comunisti riavvolgono la notte nel velluto dei sogni e in carta di giornale,tra una bestemmia al vento e una preghiera, tra una cascata di ricordi

ed un bicchier di vino, e riempiono

il mattino delle città nebbiose o arroventate attraversando l’orizzonte

in bicicletta.

I comunisti son facili a commuoversi

e molte volte i loro duri sguardi

sanguinano di dolore o commozione,

la loro voce inciampa nel singhiozzo,

la loro rabbia di tuono si fa muta.

I comunisti hanno l’anima soffice del bimbo, hanno il cuore profondo del vegliardo: amano il mondo, amano la vita, amano la bellezza e la speranza, e non ammettono che ci sia ingiustizia e non sopportano che ci sia dolore.

I comunisti son rimasti i soli a non confondere la dignità col moralismo,

a non scambiare la libertà col consumismo.

Molti si illudono che i comunisti

viaggino ormai le strade del tramonto, ma i comunisti esisteranno ancora. Noi, i comunisti, esisteremo sempre!”

dal poeta e scrittore Walko (Silvano Baracco)

dal sito sito Critica Senza Bavaglio