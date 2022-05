A fuoco bungalow di giostrai alle porte di Milano, tre in ospedale

Sono tre gli intossicati (una persona è rimasta anche ustionata) nel rogo che ha interessato alcuni bungalow abitati da giostrai nella frazione Novegro di Segrate, nel Milanese. Al momento il personale di Areu ha valutato sul posto nove persone di cui tre sono state portate in ospedale in condizioni non gravi. Un ragazzo di 19 anni si trova al Niguarda con sintomi di intossicazione, così come un uomo di 38 che ha avuto anche ustioni di primo grado al volto e di secondo grado a schiena, mano e gamba, Ricoverato al San Raffaele anche un uomo di 50 anni con sintomi da intossicazione. Sul posto sono intervenuti due automediche, quattro ambulanze, un mezzo di coordinamento Areu, i vigili del fuoco e agenti della Polizia Locale

