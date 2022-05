Sala non sa interpretare le sentenze della Corte Costituzionale, ma nessuno stop al taser

Siamo ancora qui a dissertare sul taser perché la Consulta non ha bocciato il taser, come erroneamente sostenuto dal sindaco di Milano Beppe Sala, che frettolosamente aveva liquidato l’argomento con dichiarazioni sprezzanti su il suo utilizzo “non è che avrebbe risolto granché“, proponendo di non attivare neppure la sperimentazione. Tutto ruota attorno alla sentenza 126/2022 della Corte costituzionale, che però si limita a dichiarare l’illegittimità costituzionale delle parole “dissuasori di stordimento a contatto“, ossia le stungun, che sono uno strumento diverso rispetto al taser che, invece, possiede una forza propulsiva ed esplosiva atta a colpire a distanza.

“Si va avanti con il taser per le polizie locali, ma la sentenza 126 della Corte costituzionale dello scorso 6 aprile, poi pubblicata il 24 maggio, riguarda il dissuasore a stordimento a contatto, che è cosa ben diversa dalla pistola a impulsi elettrici“, ha chiarito a Il Giornale il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che ha aggiunto: “La possibilità di far entrare il taser nelle dotazioni effettive delle polizie locali è stata prevista dal decreto sicurezza Salvini. L’11 maggio scorso, la Conferenza unificata, a cui io stesso ho partecipato, ha approvato le linee guida per avviare la sperimentazione del taser nei comuni con più di 100.000 abitanti e nei comuni capoluogo“.Dopo sei mesi di sperimentazione, un apposito regolamento comunale, un adeguato periodo di formazione e la definizione di un manuale operativo, redatto anche con le aziende sanitarie locali, le polizie municipali potranno utilizzare questo fondamentale strumento che è già in uso alle forze di polizia nazionali e che sta dando risultati eccezionali in termini di deterrenza.”

Silvia Sardone rincara “ Il sindaco si dimostra molto ignorante in materia, non conoscendo la differenza tra il taser e lo storditore a contatto: ci vuole che qualcuno glielo spieghi. Sala canta quasi vittoria, annunciando l’addio alla sperimentazione della pistola elettrica che però non è stata affatto bocciata dalla Corte costituzionale. La sentenza di cui parla Sala, infatti, si riferisce al dissuasore a stordimento a contatto che è cosa ben diversa dal taser“.