LA CÁ DE SASS

La Ca’ de Sass (letteralmente “casa di sasso”, in riferimento al bugnato che ne orna le facciate) è un palazzo storico in stile eclettico, con pesanti influenze neorinascimentali, situato nel centro storico di Milano, in via Monte di Pietà n. 8.

Ex sede della CARIPLO, oggi è sede secondaria dell’istituto Intesa Sanpaolo, di cui l’espressione Ca’ de Sass è spesso adoperata in ambito giornalistico come sinonimo per metonimia parzialmente impropria.

I progetti del palazzo iniziarono nel 1868 a cura dell’architetto Giuseppe Balzaretto: egli volle ispirarsi all’aspetto delle grandi banche presenti a Firenze durante il rinascimento, riprendendo la struttura di Palazzo Strozzi.

Il palazzo sorge al posto del vecchio palazzo del Genio Militare, che venne demolito per l’occasione: durante gli scavi per gettare le fondamenta emersero i resti della vecchia chiesa di Santa Maria d’Aurona con annesso convento, oggi conservati nei musei del Castello Sforzesco. I lavori di costruzione terminarono nel 1872.

Il palazzo si presenta con un aspetto decisamente monumentale, l’intero perimetro, chiuso da una maestosa cancellata, è decorato con un bugnato di notevoli dimensioni, che ben si accosta alle bifore imponenti dei piani superiori del palazzo, inserite tra cornicioni sporgenti e le terrazze balaustrate.

