30 maggio “Strehler” città aperta al Museo della Scienza

Lunedì 30 maggio il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci si unisce alle celebrazioni del centenario della nascita di Giorgio Strehler nell’ambito del ciclo di incontri “Strehler” città aperta, proponendo uno speciale evento aperto al pubblico tra arte, scienza e drammaturgia. L’appuntamento, realizzato dal Piccolo Teatro di Milano in collaborazione con il Museo, prevede la performance teatrale “Hey Savi! Parola di statua”, seguita dal talk dal titolo “Il cannocchiale teatrale”. Entrambi i momenti si terranno nella suggestiva cornice dei Chiostri del Museo, alla silenziosa presenza de I Sette Savi di Fausto Melotti. L’evento è aperto al pubblico con ingresso libero, prenotando direttamente dal sito web del Museo. Alle 18.30 andrà in scena “Hey Savi! Parola di statua”, restituzione finale del laboratorio di scrittura teatrale ispirato a una delle opere iconiche del Novecento milanese, I Sette Savi. Protagonisti della performance gli studenti del Liceo Classico Carducci di Milano. Sotto la supervisione di un attore-formatore e di un giovane drammaturgo, gli studenti hanno esplorato le connessioni tra scienza e cultura, riflettendo sul valore simbolico dell’arte e del suo essere ponte tra identità culturali solo apparentemente distanti, culminando la loro riflessione nella stesura di una drammaturgia collettiva e alla sua “messa in voce”. La recente collocazione de I Sette Savi nel primo chiostro dell’ex monastero olivetano che ospita la sede del Museo, riflette l’identità e la missione dell’Istituzione dalle origini e l’apertura alla contaminazione tra arte, scienza e tecnica, in nome di una visione unitaria di cultura.

