Valore Italia porta in Mind sede, didattica e ricerca con uno spazio di 4000 metri quadrati

“È la stessa natura del progetto MInd ad aver indicato la presenza di Valore Italia fra i suoi spazi – ha detto Guseppe Venier, consigliere delegato di Valore Italia e amministratore delegato di Umana, spiegando le motivazioni e commentato la volontà di scegliere Mind quale sito per la crescita del progetto Valore Italia – Uns visione comune e una mission condivisa, da sviluppare in un luogo rigenerato, sostenibile, attento alla dimensione sociale di ogni agire, aperto al futuro. Luoghi e spazi dove potremo promuovere, anche da nuove prospettive, la formazione delle persone che si occuperanno in futuro delle attività di restauro del nostro patrimonio e della sua valorizzazione. In Mind Valore Italia è pronta a partecipare attivamente alle dinamiche di un ecosistema fatto di imprese pubbliche, private e private sociali, contribuendo al disegno innovativo di uno spazio comune e di respiro internazionale, con la propria identità. Metteremo a disposizione la nostra attenzione alla generazione e rigenerazione delle competenze, allo studio sulla conservazione e il restauro dei giacimenti culturali ed artistici del nostro Paese, alla ricerca tecnologica e metodologica applicata e ai processi formativi indispensabili per darle corpo”.

“L’ingresso di Valore Italia arricchisce l’ecosistema di MIND con un tassello fondamentale per la crescita e l’innovazione: quello della formazione specializzata, della cultura e della tecnologia a servizio di un Paese che ritrova la fiducia in sé stesso e nel valore del proprio patrimonio culturale quale leva per il rilancio economico -ha aggiunto Andrea Ruckstuhl , director Emea di Lendlease – Siamo lieti di dare il benvenuto a Valore Italia e i suoi studenti che in MIND troveranno un ecosistema ricco di stimoli e opportunità di accelerazione del trasferimento tecnologico.” La sede di Valore Italia ospiterà il Laboratorio di restauro di Triennale Milano e il suo team di restauro che lavorerà sulla collezione permanente e sulle collezioni in comodato del Museo del Design Italiano di Triennale. “Siamo davvero felici che il laboratorio di restauro di Triennale Milano possa inserirsi in un contesto votato alla ricerca e all’innovazione, che promuove esperienze di collaborazione e nuove progettualità – ha sottolineato Erica Corti, presidente di Triennale Milano Servizi e membro dell’advisory board di Valore Italia – Il restauro del contemporaneo è un tema sempre più centrale e si lega indissolubilmente agli ambiti della conservazione, promozione e valorizzazione delle opere d’arte e di design. L’attività di restauro e la formazione in questo campo sono elementi chiave del lavoro che Triennale porta avanti con il suo Museo del Design Italiano e che, grazie alla collaborazione con Valore Italia, stiamo consolidando e sviluppando in nuove direzioni.”



Sul tema della formazione, la presenza di Valore Italia in Mind è funzionale a dar luogo all’accordo stretto con Università Statale di Milano. L’accordo prevede la coprogettazione di master e corsi di specializzazione con un focus specifico sulla conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e la condivisione di strategie e progetti volti a offrire agli studenti commodity e servizi. Mind, infatti, ospiterà dal 2025 il campus dell’Università Statale di Milano.