Dopo il caos successivo al concerto di Vasco, il consigliere Fedrighini (lista Sala) definisce i colleghi (PD) del Municipio “Inidonei”

“Per essere chiari”, afferma il consigliere Enrico Fedrighini (lista Sala) su un post di Facebook e, senza giri di parole accusa il Municipio 8 per la logistica attuata in occasione del concerto di Vasco Rossi. E giudica gli organizzatori inidonei, anche se sono di sinistra, elettori di Sala.

Le critiche rivelano problematiche che tutti possono verificare, ma che un collega prenda carta e penna per denunciare l’inadeguatezza del Municipio, non capita tutti i giorni. E conferma il pressapochismo e l’impreparazione di chi dovrebbe amministrare.

Questo il post

“Sto muovendomi, adesso, nell’area del Municipio 8 interessata dal concerto di Vasco Rossi per verificare la situazione.

Io sono convinto che in un Paese civile, amministrato in modo non dico eccellente ma perlomeno adeguato agli standard minimi, siano compatibili eventi pubblici di grande impatto con il rispetto delle normali regole di civile convivenza e sicurezza.

Sto vedendo ora che tutti gli spazi pubblici dei quartieri adiacenti (inclusi marciapiedi, aree verdi, vie a fondo cieco) sono invasi da sosta abusiva, non controllata né sanzionata. Ci sono strade dove, se in questo momento dovessero intervenire un’ambulanza o i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso non potrebbero accedere in alcun modo. Bloccati da auto in sosta abusiva. E campi da gioco in mezzo al verde, dove domani torneranno i bambini, invasi dalle auto. L’impatto del traffico si è riversato anche sui Comuni confinanti di prima cintura: ricevute segnalazioni da sindaci. Un segnale chiaro

Prime conclusioni, per essere chiari.

1) La pista Maura, per sua collocazione urbana, temo si confermi inidonea ad ospitare concerti di grande richiamo.

2) Chi ha autorizzato alla Pista Maura un evento di simile impatto, pianificando con molti mesi di anticipo misure di controllo per traffico e sosta rivelatesi poi totalmente inadeguate, temo si sia rivelato inidoneo a svolgere tale ruolo”

Anna Ferrari

