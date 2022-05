Sicurezza – sporcizia e rifiuti – Q.re Lazzaretto – Porta Venezia – Cittadini COSTRETTI ad intervenire !!!

E’ ancora una volta Marco Cagnolati (FI,) consigliere di Municipio 3, a denunciare al Sindaco Sala e alla vicesindaco Scavuzzo la situazione insostenibile che ha ormai esasperato i residenti di alcune vie della zona di Porta Venezia

“Con la presente segnalo il degrado relativo alla zona di Porta Venezia che ben è salita alla ribalta delle cronache nazionali nei mesi scorsi.

La situazione in Via Lecco, Panfilo Castaldi, Tadino, Lazzaro Palazzi, Vittorio Veneto, insomma in tutta la zona del “Lazzaretto” continua ad essere critica, il problema della “movida” come alcuni la chiamano non consente ai residenti di riposare la notte e la mattina le strade sono sporche, pieni di rifiuti, bottiglie, tracce di vomito ed escrementi, insomma in una situazione dal punto di vista igienico sanitario non accettabile.

I residenti addirittura hanno dovuto prendere in mano la situazione e letteralmente “mettersi a pulire” !!!

Ecco, mentre da una parte ringrazio i residenti per l’attenzione encomiabile che dimostrano alla zona in cui abitano e che frequentano, trovo che questo sia inaccettabile , non trovo giusto che a causa del non essere in grado di garantire i servizi i cittadini debbano agire direttamente, esponendosi in prima persona, di tasca propria, in considerazione del fatto che, come tutti gli altri residenti della nostra città, pagano le tasse, le imposte comunali per avere servizi che attualmente non sarebbero adeguati, per non parlare dell’impossibilità al riposo notturno e della garanzia di Sicurezza che qualsiasi milanese dovrebbe avere all’interno della propria città.

Nei giorni scorsi i genitori della primaria della Scuola Casati hanno organizzato un “Flash mob” e lavato con candeggina il marciapiede dopo averlo pulito da rifiuti (cocci di bottiglia, vuoti, plastiche, mozziconi di sigarette, lattine, ecc), molti dei quali annidati da anni nelle finestrelle e nelle sottostanti feritoie a livello strada.

In solo un’ora di lavoro il tratto è stato pulito e profumato, si sarebbe potuto fare di più con gli strumenti giusti e con personale specializzato, cosa che l’Amministrazione Comunale potrebbe garantire periodicamente ma che – a quanto pare da quanto viene segnalato giornalmente e dalle foto che lo documentano – pare non sia così.

Chiedo quindi un vero e proprio CAMBIO DI ROTTA, spero che questa richiesta serva a sensibilizzare l’Amministrazione attuale del nostro comune affinchè sia in orario diurno che notturno venga garantita SICUREZZA E PULIZIA e non si vengano a creare zone franche all’interno della nostra città e quelle che lo sembrerebbero, come in questo caso, vengano rese vivibili, sia in orario diurno che notturno

In attesa di una vostra risposta o riscontro porgo cordiali saluti.

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3