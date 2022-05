Milanosport, Bestetti (FI): evitare aumento tariffe, sarebbe stangata su famiglie

“Il rischio di un prossimo aumento delle tariffe di accesso agli impianti cittadini di Milanosport, paventato oggi in sede di Commissione società Partecipate del Comune, deve essere assolutamente evitato, perché si tradurrebbe nell’ennesima stangata sulle famiglie milanesi, già colpite dagli aumenti generalizzati dovuti alla difficile situazione internazionale”.

Così in una nota Marco Bestetti (Forza Italia), Presidente della Commissione di Controllo degli Enti Partecipati del Comune di Milano.

“Le comprensibili difficoltà a far quadrare i conti di una società che ha molto risentito il periodo di chiusure durante la pandemia – spiega Bestetti – non devono però essere addossate sul portafogli dei milanesi, già provati dalle conseguenze della pandemia e del conflitto ucraino. Occorre invece efficientare la spesa di Milanosport, incrementare le occasioni di collaborazione con i privati ed investire nei settori sportivi emergenti, come il padel, che garantiscono l’aumento dei ricavi. Come Forza Italia siamo disponibili a sostenere queste ed altre iniziative, ma ci opporremo con la massima fermezza a qualsiasi aumento delle tariffe di accesso alle piscine e agli altri impianti sportivi della città. La pratica sportiva deve essere sostenuta e incentivata, non certo tassata” conclude Bestetti.

Marco Bestetti

Consigliere comunale di Milano