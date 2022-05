Malpensa Express, flotta rinnovata e passeggeri in crescita dopo pandemia

L’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi ha visitato stmani uno dei nuovi treni messi in campo da Trenord per rinnovare la flotta Malpensa Express in servizio sulla tratta che collega la stazione di Milano Cadorna con l’aeroporto di Malpensa. “A 10 anni dalla messa in servizio di questi treni, abbiamo fatto un intervento sugli interni e sugli esterni per rendere l’intento più confortevole, ad esempio rifacendo i sedili in pelle ecologica, resinando i pavimenti e rifacendo la pellicola esterna”, ha spiegato Giorgio Spadi, direttore operativo di Trenord. “È un intervento che vale circa 80.000 euro a treno, quindi un investimento fatto da Trenord un milione e centomila euro sui 14 treni del servizio Malpensa Express”, ha aggiunto. Il rinnovo della flotta coincide anche con una forte ripresa del numero di viaggiatori dopo la crisi dovuta al Covid.

Per il direttore commerciale di Trenord Leonardo Cesarini “il Malpensa Express con le sue 145 corse ha ricominciato grazie agli arrivi dall’aeroporto a macinare numeri importanti: siamo circa a 11.000 passeggeri al giorno e ci proiettiamo verso i tre milioni all’anno”. Proprio in riferimento a questi numeri, l’assessore Terzi ha commentato che “questo mostra quanto il treno sia diventato tra i mezzi migliori per raggiungere l’aeroporto di Malpensa”. “L’idea è migliorare l’esperienza di viaggio sia dei nostri pendolari, ma anche di chi decide di avvicinarsi al treno per spostarsi per lavoro e piacere – ha dichiarato Terzi – Regione Lombardia con un investimento straordinario di 2 miliardi e 200 milioni ha deciso non solo di rinnovare metà della flotta, ma anche di aggiungere nuovi treni in vista delle Olimpiadi del 2026”. “L’obiettivo è far viaggiare bene i nostri cittadini, lavorando anche sulla puntualità: il Malpensa Express è una punta di diamante che sfiora il 92% di puntualità. È un lavoro che stiamo facendo in sinergia con RFI anche sulle altre tratte”, ha concluso. (mianews)