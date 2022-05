A Milano, il 26 maggio si terrà il primo World Aperitivo Day: ecco il programma

Si terrà giovedì 26 maggio la prima edizione del World Aperitivo Day, la giornata internazionale dedicata a uno dei più antichi e iconici rituali italiani si svolgerà presso la sede della Fondazione Feltrinelli in via Pasubio 5, a Milano.

Si tratta di una giornata per promuovere nel mondo un’usanza praticata in tutta Italia, per scoprire e sperimentare tanti imperdibili abbinamenti con il contributo di grandi chef, esperti mixologist e di lifestyle e per raccontare il rituale più amato dagli italiani attraverso gli scatti del pubblico social con la campagna #WorldAperitivoDay. Verrà firmato anche il nuovo Manifesto dell’Aperitivo, il decalogo di Aperitivo Association che codifica e tutela l’aperitivo come rito originale della tradizione italiana e come strumento di divulgazione dello stile di vita e del gusto made in Italy. La giornata dedicata all’aperitivo inizia alle 10.30 con ‘Aperitivo Talk’ con gli chef ed esperti testimonial del progetto raccontano novità, esperienze, teoria e pratica dell’aperitivo. Alle 12 si potranno assaggiare le creazioni degli chef abbinate ai Brand presenti. Dalle 15 alle 16 e dalle 16.30 alle 17.30 si terrà ‘Aperitivo Master’, la prima edizione di un programma di Masterclass riservata agli operatori, per esplorare e approfondire gli abbinamenti tra eccellenze del Food & Beverage, italiani e internazionali, con il coinvolgimento di autorevoli chef ed esperti di settore. Alle 18 presentazione del progetto e del Manifesto dell’Aperitivo, alla presenza delle istituzioni, dei Brand e degli Ambassador. Infine, alle 19, ‘Anteprima Aperitivo Festival’, degustazioni dedicate ai brand partner e agli abbinamenti proposti dagli chef, accompagnate da momenti di intrattenimento nel segno della valorizzazione del lifestyle italiano.