Via libera a potenziamento del raccordo con A52 per accesso a Mind entro fine 2025

Via libera all’intesa per potenziare il raccordo dell’autostrada A52 in corrispondenza dell’accesso al Mind, l’area alle porte di Milano che ospitò Expo 2015 e che oggi è al centro di uno strategico progetto di rigenerazione urbana. La Giunta regionale lombarda ha approvato lo schema di protocollo d’intesa per la progettazione e la realizzazione dell’adeguamento del raccordo della A52 e delle opere connesse all’accessibilità del Mind. La delibera è stata promossa con il concerto dell’assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani, Comunicazione e dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile. L’accordo coinvolge il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Comune di Milano, Comune di Rho, Regione Lombardia, Autostrade per l’Italia SpA, Città Metropolitana di Milano, Arexpo SpA e Lendlease Srl. “Il potenziamento del nodo A52 – ha commentato in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – è fondamentale per lo sviluppo del progetto Mind e per garantire una viabilità efficiente e funzionale. Tutti gli enti coinvolti hanno condiviso la necessità di intervenire e l’accordo segnala questa volontà di procedere verso un obiettivo comune. Mind è l’incubatore della Lombardia del futuro, un esempio straordinario di rigenerazione urbana a cui assicurare un’adeguata connessione con il territorio circostante e con l’asse viabilistico della A52”. Il potenziamento del nodo A52 prevede un aumento della capacità delle rampe dello svincolo di Mazzo di Rho dirette verso Mind, in particolare di quella proveniente da nord. Sempre per la provenienza da nord è previsto l’ampliamento del numero di corsie della carreggiata principale, nonché un potenziamento della rotatoria A52 di attestazione delle rampe, che prevede principalmente un ramo di bypass per l’itinerario dalla rampa nord verso piazza Costellazione. L’intervento dovrà essere realizzato entro la fine del 2025, in tempo utile per l’apertura nel 2026 del campus dell’Università degli Studi di Milano.

