Cantiere Porta Lodovica: cambiano servizio le linee 𝟵, 𝟭𝟱, 𝟱𝟵, 𝟳𝟭, 𝟳𝟵 𝗲 𝗡𝟮𝟱/𝟮𝟲

๐˜๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญโ€™11 ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜›๐˜” ๐˜ฉ๐˜ข ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ด๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ข๐˜ป๐˜ป๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜—๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข ๐˜“๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ช๐˜ค๐˜ข.

๐™๐™ž๐™ฃ๐™ค ๐™–๐™ก 30 ๐™ก๐™ช๐™œ๐™ก๐™ž๐™คย

Tram 9. รˆ sostituito dai bus B9 tra piazza 5 Giornate e Porta Genova.ย

I tram fanno normale servizio tra Centrale e la fermata Monte Nero/5 Giornate.ย

Cambiate in 5 Giornate per proseguire coi bus B9.ย

Per raggiungere il capolinea Stazione Genova, scendete alla fermata piazza 5 Giornate e prendete i bus, che passano per piazza 5 Giornate, viale Regina Margherita, viale Caldara, piazza Medaglie dโ€™Oro, viale Sabotino, viale Bligny, via Bocconi, via Sarfatti, via Col di Lana.ย

Da qui fanno le stesse fermate del tram fino a Porta Genova.

Bus B9. Trovate il percorso e le fermate nelle mappe allegate.ย

Dal 2 maggio trovate gli orari dei bus sulla l app ATM, alla voce Cerca linee > bus B9.

๐™๐™ž๐™ฃ๐™ค ๐™–๐™ก๐™กโ€™11 ๐™จ๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™š๐™ข๐™—๐™ง๐™šย

๐˜ฝ๐™๐™Ž 59 e 79.ย

Fanno servizio tra Famagosta (linea 59), Gratosoglio (linea 79) e la fermata via Castelbarco (Bocconi).ย

Saltano le fermate di Porta Lodovica. Bus 71 (corse serali), N25 e N26.ย

Saltano la fermata di Porta Lodovica.ย

In alternativa, usate la fermata provvisoria in via Gian Galeazzo.ย

๐˜ฝ๐™๐™Ž N15.

Saltano la fermata di viale Col di Lana.ย

In alternativa, usate la fermata provvisoria in via Gian Galeazzo.

๐˜ฝ๐™๐™Ž N26.ย

Saltano la fermata di Porta Lodovica.ย

In alternativa, usate la fermata di via Col di Lana.

Trovate i percorsi provvisori delle linee nelle mappe allegate.

Dal 9 luglio al 30 luglio

Linea 15. I tram sono sostituiti dai bus B15 tra piazza Abbiategrasso e Duomo. Fanno normale servizio tra Rozzano e piazza Abbiategrasso. Cambiate in piazza Abbiategrasso per proseguire coi bus B15. Per raggiungere il capolinea Duomo, scendete alla fermata Abbiategrasso e prendete i bus che fanno le stesse fermate del tram fino in via Tibaldi. Da qui, proseguono via Giambologna (verso Duomo), via Castelbarco (verso Abbiategrasso), via Sarfatti, via Bocconi, viale Beatrice dโ€™Este, corso Italia e fanno capolinea in via Gonzaga (Duomo).In alternativa, per arrivare in centro, da piazza Abbiategrasso usate il tram 3 fino in Duomo o la M2 fino a Cadorna.Bus B15. Trovate il percorso e le fermate in queste mappe. Dal 9 luglio trovate gli orari dei bus sulla nostra app, alla voce Cerca linee > bus B15.

Dal 31 luglio allโ€™11 settembre

Linea 15. I tram sono sostituiti dai bus B15 tra Porta Lodovica e Duomo. Fanno normale servizio tra Rozzano e Porta Lodovica. Cambiate a Porta Lodovica per proseguire coi bus B15. Per raggiungere il capolinea Duomo, scendete alla fermata Gian Bologna e prendete i bus in via Castelbarco. Passano per via Sarfatti (verso Duomo), via Bocconi, viale Beatrice dโ€™Este, corso Italia e fanno capolinea in via Gonzaga (Duomo).In alternativa, per arrivare in centro, da piazza Abbiategrasso usate il tram 3 fino in Duomo o la M2 fino a Cadorna.Bus B15. Trovate il percorso e le fermate in queste mappe. Dal 31 luglio trovate gli orari dei bus sulla nostra app, alla voce Cerca linee > bus B15.

Ferrovieri di Milano