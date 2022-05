Radio Italia, ’50 mila al concerto di Milano, una festa, ma non sono mancate le polemiche

“Più di 50.000, tra Piazza Duomo e vie limitrofe, per la grande festa dei 40 anni di Radio Italia Solomusicaitaliana”: è la stessa Radio a dare una stima delle persone che hanno assistito ieri al concerto gratuito tornato dopo l’assenza negli anni della pandemia. In tanti hanno voluto essere presenti arrivando in piazza fin dal mattino, sotto il sole cocente e questo ha causato anche alcuni malori (210, riferisce la questura, le persone che si sono rivolte ai sanitari e sei quelle portate in ospedale). Anche per questo sul web i commenti entusiasti per la festa si alternano anche a qualche critica. C’è chi su twitter parla di “organizzazione imbarazzante” perché “letteralmente lasciati lì in mezzo sotto al sole tutto il giorno senza possibilità di uscire per prendere da bere o mangiare”. Una volta usciti dalla piazza transennata occorreva infatti rifare la vila per entrare. “NO chioschi per la vendita dell’acqua, 100 bottiglie distribuite in tutta la piazza ogni ora per più di 10 mila persone. Zero assistenza. Mettete una fontana acqua” ha scritto qualcun ‘altro. Ma la maggior parte parla di un concerto “magico”, “fantastico come sempre”, Fra i commenti ci sono anche quelli di chi il concerto lo ha visto in tv o streaming. Il concerto infatti è stato trasmesso in diretta su Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, RADIO ITALIA TREND e in streaming audio/video su Radioitalia.it. In contemporanea è andato su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 e ha registrato nel complesso 721mila spettatori medi e 4,77% di share su Sky Uno/+1 e su TV8, a cui vanno sommati i dati su Radio Italia Tv e piattaforme. (ANSA).



