Dopo un torneo emozionante il Milan è campione d’Italia

Il Milan ha vinto il suo 19 scudetto al termine di un campionato pieno di sorprese e sorpassi.

Partito con la Juventus come favorita da tutta la stampa il nostro campionato è stato in realtà guidato dal Napoli nelle prime 11 giornate. Poi da Novembre a Gennaio è stata l’Inter a guidare la classifica. Nell’ultimo periodo poi, dal derby di Febbraio il Milan ha superato l’Inter approfittando di un una momentanea crisi nerazzurra. Finale emozionante con l’Inter che dopo aver incredibilmente perso a Bologna ha inanellato 4 vittorie senza poter raggiungere i cugini altrettanto vittoriosi.

Lo scudetto rossonero è veramente una grande sorpresa: per monte ingaggi il Milan non è nelle prime 4 squadre e la critica non lo accreditava per il tricolore. Pioli e molti dei suoi giocatori non avevano mai vinto uno scudetto.

Maldini e Pioli hanno però rafforzato una squadra che pure aveva perso Donnarumma e Chalanoglu e poi, per infortunio, anche Kjer e Ibrahimovic. Tonali, Leao e Kalulu e il portiere Maignan sono esplosi, mentre si sono confermati ad altissimo livello Theo Hernandez e Bennancer e Tomori. Buono anche il rendimento di Calabria e Kessie, anche se meno brillante dello scorso anno. Giroud, Diaz e Messias hanno dato, sia pure a corrente alternata, quei goal e quelle invenzioni che lo scorso anno solo Ibra era in grado di offrire.

Il Milan chiude con la miglior difesa del campionato e con un centrocampo sicuramente altrettanto decisivo sia nella fase di rottura del gioco che di costruzione, dove Tonali si è imposto per personalità e agonismo. Il Milan ha meno facilità di goal dei suoi cugini ma ha avuto un rendimento ottimale negli scontri diretti con le prime otto squadre. Si è imposto come squadra giovane, capace di un buon pressing: mai doma e sempre combattiva anche quando si trovava temporaneamente in svantaggio.

Ora il Milan, in ragione della sua giovane età e della simpatia che ha riscosso in questa stagione il suo gioco sbarazzino, potrebbe aprire un ciclo: decisivo a tal fine potrebbe essere il passaggio di proprietà al fondo Red Bird.

Intanto però al termine della vittoria di Sassuolo, la Milano rossonera è impazzita di gioia e ha dato vita a festeggiamenti ( non organizzati ) quali non si vedevano da tempo.