Il commento di Luciano

Carissimi milanesi oggi tutti “nel pallone”, vale la pena spendere qualche riga per sottolineare un evento che, aldilà delle barriere del tifo rossonero o nerazzurro, accomuna due squadre nel prestigio di un risultato che comunque vada verrà ricordato a lungo, come a lungo è rimasto assente.

Milan e/o Inter prima e seconda o viceversa, è un piazzamento che non si verificava dal lontano 1992/93 quando il Milan si piazzò al primo posto, vincendo lo scudetto con 4 punti di vantaggio sull’Inter guidata allora da Osvaldo Bagnoli. 29 anni sono passati, e ora Milano torna regina del calcio italiano con le due protagoniste della volata finale, ma l’evento include un altro dato storico: è la prima volta, nella storia del campionato di serie A, che le due formazioni cittadine conquistano primo e secondo posto per due anni consecutivi!

Nello scorso campionato era l’Inter a conquistare il podio e il Milan la piazza d’onore, questo pomeriggio potrebbe verificarsi il contrario, o con minime ma non impossibili probabilità l’Inter potrebbe ripetersi, con un clamoroso ribaltone finale. Qualunque cosa accada, sarebbe comunque carino se le due squadre si riunissero per una volta in un festeggiamento comune, magari in un Meazza strapieno, per alzare al pubblico tutti i trofei nazionali disponibili conquistati nella stagione, ovvero due coppe e uno scudetto, con l’augurio e la speranza che non sia un evento irripetibile, e con l’aggiunta di un altro dettaglio per la Lombardia intera: infatti, se anche il Monza vincesse la finale play off della serie B, la regione Lombardia sarebbe la prima a schierare ben 5 squadre nella massima divisione calcistica. Concediamoci un piccolo brindisi virtuale per questo comunque ottimo risultato, anche se sappiamo che ben altri, in questi tribolati anni, sarebbero i problemi per cui gioire se risolti. Buon pomeriggio e buona partita a tutti i tifosi, sotto la Madonnina!