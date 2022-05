Sala scansa pure la gestione della festa scudetto

Impressionante la attitudine del Sindaco Sala a scansare responsabilità e problemi.

Non solo su grandi questioni come l’emergenza Covid o la perdurante pericolosità di una Milano dove balordi, spacciatori, bsbygang e pluriespulsi solo sulla carta fanno ciò che vogliono.

Anche questioni banali e circoscritte come la gestione dei festeggiamenti dello Scudetto vengono rimbalzate altrove. Manco fare il Sindaco fosse solo un ruolo onorifico o a lui fosse richiesto solo di fare il commentatore o farsi selfie su Instagram.

In qualsiasi città grande e piccola italiana se si prevedono festeggiamenti il Sindaco riunisce il Questore e le società sportive per cercare, nei limiti del possibile, di programmare e indirizzare i festeggiamenti in modo da far convivere la passione degli italiani con la normale vita della città senza recare troppi disagi ai cittadini

A Milano poi abbiamo la fortuna (e il merito sportivo) di sapere che lo scudetto lo vincerà o il Milan o l’Inter e che ciò poteva avvenire o avverrà Domenica 15 o Domenica 22. Il Comune sa anche da mesi che stasera in Piazza Duomo c’è un grande concerto e che quindi domani in piazza ci saranno delle delicate fasi di smontaggio delle enormi strutture di palco, schermi e service.

Niente da fare. Beppe Sala non ha voluto muovere un dito per coordinare. Niente maxischermo per il Milan, che servirebbe a indirizzare l’inizio dei festeggiamenti verso delle aree attrezzate, e niente coordinamento e programma delle feste. Come successe lo scorso anno sarà la totale improvvisazione con l’auspicio che non succeda nulla di grave e chissenefrega per gli inevitabili problemi a trasporto pubblico e circolazione.

Il Sindaco dirà che è colpa delle società, dei tifosi, del concerto, del Questore, del Vescovo e continuerà ad atteggiarsi come un passante che si trova a Palazzo Marino per caso.

Un dejavu. Se il Sindaco può comportarsi perennemente come Don Abbondio e farsi scivolare i problemi la colpa è anche delle altre autorità cittadine che glielo lasciano fare. E dei milanesi che non si lamentano mai.