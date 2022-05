Taxiblu: area B e C misure che aiutano cambio auto più che traffico

“Ogni volta che si annunciano le date relative alle nuove limitazioni alla circolazione in Area B e Area C -commenta Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano- la domanda se, questa misura dal valore forse più demagogico che altro, sia realmente efficace credo se la pongano tutti i milanesi. Perché da anni ormai con limitazioni sempre più stringenti e a volte anche confuse, sembra che le cose invece che migliorare vadano peggiorando. La qualità dell’aria la valutino gli esperti, per carità, anche se una mezza idea ce l’abbiamo tutti. Ma sul traffico parlano le strade. Perché questi vincoli sempre più stringenti sembrano talvolta più un pretesto solo per far rinnovare il parco auto a cittadini e lavoratori più che un’azione per ridurre quello circolante offrendo alternative, valide, che non siano solo piste ciclabili. Copiamo città come Londra e Parigi senza avere un sistema di mobilità urbana che sia minimamente paragonabile alle principali città europee. Soprattutto nelle zone periferiche. Però con un’auto nuova che certamente avrà emissioni più basse ci si può garantire ancora per qualche anno il varco oltre “le mura” cittadine. Ma come detto il problema non è solo quello, importantissimo, legato all’ ambiente. Ben vengano gli incentivi ma sarebbero ben accette anche alternative valide per migliorare e agevolare la mobilità”. (mianews)



