Salinari (FI) Municipio 7: “Ex Mercato di Piazzale Selinunte, chiediamo una Caserma della Polizia “

“In piazzale Selinunte ci vuole la presenza dello Stato” – commenta Antonio Salinari Capogruppo di Forza Italia nel Municipio 7 – “la sinistra vuole trasformare l’ex mercato di Selinunte in un centro sociale dedicato ai rapper della zona, noi chiediamo invece che diventi una Caserma della Polizia per portare sicurezza e legalità nel cuore del quartiere”

E continua Salinari – “Domenica mattina alle 11.00 come Forza Italia saremo in Piazza con i cittadini davanti all’ex mercato comunale per chiedere al Comune e alle forze dell’ordine di destinare l’immobile ormai vuoto e dismesso a nuovo commissariato di Polizia “- conclude Salinari – “Quella di San Siro è una delle zone di Milano con la maggior presenza di baby gang consegnare questo spazio ai rapper del quartiere è pura follia!”