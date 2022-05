TEATRO FILODRAMMATICI MILANO venerdi 20 maggio 2022 ore 21,00 MICOL ARPA ROCK & Band “Let’s Go!!! Star”

Micol Arpa Rock, con la sua Band, venerdi 20 maggio , sarà a Milano,Teatro Filodrammatici, concerto organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Con Micol Arpa Rock e la sua arpa sul palco: Vittorio Longobardi, basso, Manuel Moscaritolo, batteria e Neney Santos, percussioni .Let’s Go, Star !! è il nuovo Tour nei Teatri di Micol Arpa Rock. Torna l’ Artista che ha rivoluzionato il mondo dell’ Arpa ! Per la prima volta questo affascinante e antico strumento entra nel mondo Rock Pop facendovi rivivere i brani delle grandi stelle che hanno fatto la storia della Musica Rock. Non mancheranno però le Hit Pop dei Coldplay, Avicii, Michael Jackson e un finale tutto da ballare con brani dalle venature Elettro Dance: da Robert Miles a brani originali di composizione dell’ Artista, produzione e management,Ventidieci con l’ Album in uscita “Play”.Ma è sopratutto per gli arrangiamenti dei Genesis, Pink Floyd, David Bowie, Bruce Springsteen che Micol si è fatta largo nell’ ambito rock, acquistando credibilità grazie anche alla collaborazione e agli Open Act della PFM, di Edoardo Bennato, Angelo Branduardi, Goran Bregovic , Enrique Iglesias, Vinicio Capossela, Sergio Cammariere, i Nomadi, Simone Cristicchi, Chiara Civello , Arisa e in ultimo come ordine di tempo l’ open act di Manu Chao. Numerose le interviste Tv per raccontare la carriera artistica che parte dalle Orchestre Classiche, scelta dal M°. Riccardo Muti e poi la svolta come Artista di strada (si esibiva a Piazza Navona a Roma) per poi diventare l’ unica arpista rock d’ Europa, una storia che ha appassionato per coraggio e determinazione.

Biglietti in vendita su Ticketone.it