Mobilità, La Russa (AC Milano): serve piano parcheggi sotterranei

“I veicoli Euro 5 diesel dovrebbero poter continuare a circolare in Area C, in particolare quelli di proprietà degli automobilisti che si muovono poco”. Lo ha detto ieri il presidente dell’Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, intervenendo alla seconda edizione online dell’Urban Mobility Forum promosso da AC Milano e dalla rivista Quattroruote, durante il quale si è trattato anche il tema dei nuovi divieti d’ingresso in Area C e in Area B per i diesel Euro 4, Euro 5 ed Euro 2 benzina, che entreranno in vigore dal 1 ottobre 2022. “Nel piano di mobilità urbana di Milano, in alcuni casi, c’è stato uno scarso coordinamento di norme. Gli Euro 5 diesel verranno banditi definitivamente dall’Area C e dell’Area B se percorreranno più di 2mila km all’anno quando, solo qualche anno fa, erano incentivati”, ha proseguito La Russa, sottolineando che “ora il diesel viene visto come il male assoluto ma si tratta di auto che inquinano estremamente meno dei veicoli Euro 2 ed Euro 3”.

– “Sono d’accordo sul fatto che le auto vadano tolte dalla superficie ma, in questo caso, servono più parcheggi sotterranei. È urgente prevedere un piano di parcheggi a Milano. La giunta Sala ha detto più volte che l’avrebbe fatto ma non è stato così”. Lo ha detto il presidente dell’Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, intervenendo alla seconda edizione online dell’Urban Mobility Forum promosso da AC Milano e dalla rivista Quattroruote, durante il quale si è trattato anche il tema dei parcheggi in città.

Il presidente di AC Milano ha riportato l’esempio di via Marina, “una strada che oggi funge da polmone di parcheggi per il centro”: “Il piano attuale della giunta è di pedonalizzarla e renderla un boschetto. Noi di Automobile Club abbiamo scritto al sindaco dicendo che non siamo contrari ma che, al contempo, serve assolutamente un parcheggio sotterraneo”.

La Russa ha anche precisato che “Automobile Club si è offerta di contribuire economicamente e mettere a disposizione il proprio know-how per la costruzione di un parcheggio sotterraneo”. “Spero che questi segnali da parte nostra vengano tolti: non si possono togliere i parcheggi senza pensare alle soluzioni”, ha concluso.