Scuola Massaua, Bestetti (FI): bene impegno Provveditore, realtà da tutelare

“Ho partecipato con assoluta convinzione al presidio organizzato dai genitori e dagli insegnanti della scuola Massaua davanti al Provveditorato di Milano e al successivo incontro con il dott. Yuri Coppi, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, per tutelare questa preziosa realtà educativa ed ottenere l’apertura delle classi necessarie per il prossimo anno scolastico”.

Così in una nota Marco Bestetti (Forza Italia), Consigliere comunale a Palazzo Marino, già Presidente del Municipio 7, a margine dell’iniziativa.

“Seguo da tempo le travagliate vicende della scuola Massaua – spiega Bestetti – e penso che le famiglie meritino rispetto per il futuro dei loro figli. L’attivazione di due classi nel plesso Massaua per il prossimo anno scolastico rappresenta un’esigenza motivata dal numero delle iscrizioni, dalle caratteristiche degli alunni e dalle profonde trasformazioni che la scuola vivrà con il suo trasferimento nel nuovo edificio atteso da anni in via Strozzi, per il quale occorre tenere alta l’attenzione sul rispetto del cronoprogramma dei lavori. Considero molto positiva la disponibilità al dialogo manifestata dal dott. Coppi, che si è impegnato a valutare ogni possibile soluzione per risolvere le criticità sollevate dalla scuola e dalle famiglie. Mi sento di essere ottimista sull’esito della vicenda, per restituire finalmente alle famiglie e ai loro figli le serenità che meritano” conclude Bestetti.