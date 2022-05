Il cinema racconta Milano- Giovedí 19/5 Centro di Aggregazione Multifunzionale del Ponte delle Gabelle

Marco Palazzini, Mauro Raimondi e Edoardo Veronesi Carbone, esperti di cinema e autori del libro ‘ IL CINEMA RACCONTA MILANO’, con il supporto di spezzoni di film racconteranno come è stata rappresentata la nostra città nella filmografia del dopoguerra

Era il 1896 quando il cinema iniziava la sua avventura a Milano. Il libro parte dai lavori di quei pionieri (Pacchioni, Comerio) e, attraverso più di cinquecento film, narra il dispiegarsi della Settima Arte in una città che, con il trascorrere dei decenni, passa da simbolo positivo della modernità a luogo dell’inquietudine e della fuga” per arrivare all’attuale metropoli dai molteplici volti. Il grande schermo permette di rivivere la Storia stessa di Milano attraverso lo sguardo di quei registi immortali che le hanno “regalato” almeno un lungometraggio (De Sica e Antonioni, Visconti e Rossellini, Pasolini e Olmi) e di maestri più recenti come Nichetti, Salvatores, Soldini e altri. Ma le vicende della metropoli tornano anche nei film di impegno civile e nei poliziotteschi, nei documentari e in quella commedia che ha sicuramente contribuito a creare l’immagine della città. Senza dimenticare quelle produzioni alternative che comunque rivestono un loro nel “fare cinema” a Milano. La presentazione ripercorrere’ la storia di come è stata raccontata la nostra città, nella dialettica tra storia della città’ e sua rappresentazione filmica. Saranno proiettati spezzoni di film per parlare della Milano del dopoguerra, dei tanti film (tra cui capolavori) che l’hanno narrata, ripercorrendo momenti più vicini alla vita di coloro che vorranno partecipare a Milano, girati dai pionieri del cinema ma anche da grandi registi. L’incontro aperto a tutti, si svolgerà presso il Centro di Aggregazione Multifunzionale del Ponte delle Gabelle in via San Marco 45 – Sala Pianoforte (raggiungibile con M2 Verde – fermata Moscova o autobus 94).

Info mail: nestore@associazionenestore.eu