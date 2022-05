Anagrafe: a Quarto Oggiaro un nuovo sportello quartiere

Un nuovo sportello di quartiere dedicato ai servizi anagrafici dove richiedere certificati e prendere l’appuntamento per recarsi all’Anagrafe di via Larga o nelle sedi decentrate. Si è tenuto questa mattina il taglio del nastro, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e municipale, in piazzetta Capuana, nel quartiere di Quarto Oggiaro. Lo sportello è aperto il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. L’inaugurazione – si inserisce nella cornice più ampia della convenzione che l’Amministrazione ha siglato con esercizi commerciali quali tabaccherie, edicole e cartolibrerie – complessivamente 214 in tutta Milano – che attualmente garantiscono l’erogazione dei certificati anagrafici. Sempre in ottica di decentramento e città ‘a 15 minuti’, è partito in questi giorni un progetto pilota nella sede dell’Anagrafe decentrata di San Siro, chiusa da circa due anni. Quasi 200 metri quadri di superficie in via Paravia 26 da dove è partita una campagna di ascolto del territorio che andrà avanti per tutto il mese di maggio e di giugno, con l’obiettivo della riapertura della sede entro l’autunno, in una formula del tutto nuova. Una volta costruita la mappa delle esigenze del quartiere e di cittadini e cittadine che lo abitano – che possono recarsi in via Paravia il lunedì mattina e il mercoledì pomeriggio per incontrare rappresentanti dell’Amministrazione comunale e municipale – verrà deciso il destino della sede.

