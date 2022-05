Case ai Rom e concessioni varie…e  noi milanesi… paghiamo.

I milanesi sono attenti, amano la giustizia di trattamento, sono scandalizzati dal modo di disporre dei soldi pubblici operato da questa amministrazione. E non è solo un discorso sui rom, ma generalmente sulle abnormità di suddivisione dei fondi. Scrive un milanese riassumendo con efficacia:

“Il Comune pensa ad un progetto per trovare casa ai Rom, ovviamente utilizzando soldi pubblici. Nel frattempo veniamo a sapere che solo nella struttura di Chiesa Rossa, i residenti hanno accumulato debiti per mezzo milione di euro. Immaginiamo che la stessa solerzia nel non pagare le bollette del campo verrà usata per non pagare anche quelle dei condomini dove il Comune li piazzerà. Con buona pace degli altri residenti, che dovranno mettere mano al portafogli anche per loro. E davvero difficile comprendere la logica di queste decisioni che, elezioni alla mano, evidentemente piacciono ai milanesi Tafazi.” Lettera a Libero.

E milanesi “Tafazzi”, viene da dire, loro malgrado, ma Sala ha contemporaneamente fatto tagli ai servizi sociali, vedasi i tagli sui fondi per gli anziani non abbienti che dovrebbero avere il diritto di essere ricoverati in una casa di riposo.

Anna Ferrari