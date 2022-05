A via sabato 21 maggio “Eccco!”, il ricco cartellone di eventi, spettacoli e teatro per bambini della Cascina Cotica di Milano

Nel quartiere Lampugnano, gli spazi all’aperto della bellissima struttura di via Natta si animeranno fino alla metà di settembre con un fitto cartellone di eventi: dagli spettacoli teatrali per l’infanzia ai concerti di classica, jazz, folk e swing, dalle serate di cabaret al cineforum. Nel segno della socialità e della condivisione

MILANO – È un luogo storico, riportato nelle carte topografiche del Regno

Lombardo-Veneto del 1833 e dichiarato di interesse storico artistico dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, ma pochi la conoscono: la Cascina Cotica di via Natta, nella periferia ovest di Milano (quartiere Lampugnano), diventa un nuovo polo culturale della città, un luogo di aggregazione sociale, solidarietà e rigenerazione urbana al servizio non solo dei residenti ma, più in generale, di tutti i milanesi: nei suoi bellissimi spazi (che, dopo una recente ristrutturazione, ora ospitano gli sportelli di alcune associazioni presenti sul territorio, un coworking e tre appartamenti destinati agli affitti brevi e ai turisti) sabato 21 maggio prenderà il via “Eccco!”, acronimo di eventi e cultura in Cascina Cotica, prima edizione di un ricco cartellone di eventi che include spettacoli teatrali per bambini, concerti (dalla classica al jazz, dal folk allo swing, ma non solo), serate di cabaret, proiezioni cinematografiche, aperitivi e laboratori creativi organizzati da una pluralità di operatori (Cultura e Servizi impresa sociale attraverso la consulenza, la progettazione e la direzione artistica dello Spazio Teatro 89, la Fondazione Cotica, Serate Musicali, la Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, l’associazione di promozione sociale SpazioTempo, il Distretto Rurale Riso e Rane, l’Istituto professionale Carlo Porta di Milano e Obbiettivo risata, progetto di cabaret ideato dal comico Max Pieriboni), con il contributo di Delta Ecopolis, Coop Lombardia e Fondo Morosini per la musica e la cultura e con il patrocinio del Municipio 8.

Sono sei le rassegne che compongono il fitto palinsesto di “Eccco!”: nell’ambito di “Teatro Piccolissimo… in Cascina” verranno proposti sette spettacoli di prosa e clownerie rivolti, per lo più, a bambini dai 12 mesi ai sei anni di età e in grado di stimolare la loro fantasia e la loro immaginazione; “L’ape in musica” è un ciclo di concerti, in programma all’ora dell’aperitivo, all’insegna della musica di qualità, dal jazz allo swing, dal folk al soul, senza dimenticare i tributi a Pino Daniele, ai Police e a James Taylor, con la partecipazione di esponenti di primo piano della scena nazionale (Gianni Cazzola, Alfredo Ferrario e Gigi Cifarelli, solo per citarne alcuni); “Sul far della sera” è una minirassegna di classica, ideata dal pianista e docente Luca Schieppati, che di classico ha ben poco e che proporrà pagine di Mozart e Vivaldi, ma anche di Gershwin, Ellington e Piazzolla; “Musica nell’aria” è, invece, un progetto messo a punto dalla pianista e insegnante Lucia Martinelli con lo scopo di portare la musica – un bene globale che appartiene a tutti – al di fuori dei luoghi in cui abitualmente viene eseguita (sale da concerto, teatri, conservatori), privilegiando sedi “atipiche” quali parchi, carceri, monasteri,

case di riposo, centri di accoglienza e scuole. Tanta musica, dunque, ma non solo. Ci sarà spazio anche per la magia del cinema con “Ciak si clima!”, sei appuntamenti (tre documentari e tre film) organizzati da Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, Associazione Didattica Museale e Associazione Nazionale Subvedenti Onlus, che offriranno spunti di riflessione e di dibattito su tematiche inerenti l’ambiente, la sostenibilità e il cambiamento climatico. Infine, spazio al buonumore con “Obbiettivo risata cabaret”, progetto ideato da Max Pieriboni, volto noto di Colorado e Zelig, che presenterà, condurrà e farà da spalla ai comici che si alterneranno sul palco (quattro le date in programma).

“Eccco!” prenderà il via, come detto, sabato 21 maggio e si concluderà il 17

settembre. Tanti gli eventi previsti nella giornata inaugurale: i più piccoli (dai due ai cinque anni di età) potranno assistere allo spettacolo teatrale “Famiglie” (in scena alle ore 10.30, ingresso 6 euro), a cura della compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi. Lo spettacolo, che si propone di suggerire riflessioni e stimolare domande senza voler fornire o influenzare risposte (che cos’è una famiglia? Chi è una famiglia? Una famiglia è avere dei figli? Una famiglia è avere una mamma e un papà? Una famiglia deve vivere nello stesso luogo? I componenti di una famiglia possono far parte di altre famiglie? Gli animali hanno una famiglia?), è dedicato ai bambini e alle bambine che iniziano ad avvicinarsi a un’idea di famiglia ed è, al tempo stesso, l’occasione per indagare la propria visione, allargando lo sguardo ad altre possibili realtà. Alla stessa ora fino a mezzogiorno si svolgerà il laboratorio intitolato “La tavolozza dell’orto”, tra natura e pittura: alla maniera dei grandi maestri dell’arte, i partecipanti al workshop impareranno a estrarre pigmenti dagli ortaggi dell’orto urbano di Cascina Cotica, che poi verranno utilizzati per dare colore e forma alla propria creatività e alle proprie emozioni. Infine, alle 17.30 avrà luogo una festa sull’aia, ribattezzata “Radiorisotto” (con musica e animazione a cura di Stefano Ghittoni e Claudio Merli), in cui il riso Carnaroli sarà protagonista assoluto: gli studenti dell’Istituto alberghiero Carlo Porta e lo chef Nino La Loggia prepareranno il miglior risotto lombardo classico, abbinandolo ai profumi e ai sapori della cucina thailandese e al vino di San Colombano, il “vino di Milano”.

ECCCO! – EVENTI E CULTURA IN CASCINA COTICA

Da sabato 21 maggio a sabato 17 settembre 2022

Cascina Cotica, via Giulio Natta 19, Milano.

Attenzione: in caso di maltempo, gli eventi verranno annullati e non saranno recuperati.

Rassegna “Teatro Piccolissimo… in cascina”

Sabato 21 maggio, ore 10.30

Spettacolo: Famiglie.

Compagnia teatrale: La Baracca-Testoni Ragazzi.

Con: Andrea Buzzetti, Lorenzo Monti.

Regia: Andrea Buzzetti con la collaborazione di Carlotta Zini.

Età consigliata: 2-5 anni.

Ingresso: 6 euro (spuntino incluso).

Biglietti: www.mailticket.it

Sabato 28 maggio, ore 10.30

Spettacolo: Due buffi cuochi.

Compagnia teatrale: I Fratelli Caproni.

Ideato, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti. Età consigliata: a partire da 3 anni.

Ingresso: 6 euro (spuntino incluso).

Biglietti: www.mailticket.it

Sabato 11 giugno, ore 10.30

Spettacolo: Seme di mela.

Compagnia teatrale: Teatro del Buratto.

Testo e messa in scena: Aurelia Pini.

Con: Ilaria Ferro, Marco Iacuzio.

Età consigliata: 2-6 anni.

Ingresso: 6 euro (spuntino incluso).

Biglietti: www.mailticket.it

Sabato 25 giugno, ore 10.30

Spettacolo: Vicini.

Compagnia teatrale: FabrizioPalmaTeatro.

Di e con: Fabrizio Palma e Mirko Rizzi.

Età consigliata: a partire da 3 anni.

Ingresso: 6 euro (spuntino incluso).

Biglietti: www.mailticket.it

Sabato 9 luglio, ore 10.30

Spettacolo: Il folletto del mare.

Compagnia teatrale: Le Rondini.

Di e con: Loredana Bugatti.

Regia: Roberto Recalcati.

Età consigliata: 2-5 anni.

Ingresso: 6 euro (spuntino incluso).

Biglietti: www.mailticket.it

Sabato 3 settembre, ore 10.30

Spettacolo: Emozioni a pennello.

Compagnia teatrale: Gli Eccentrici Dadarò.

Regia: Rossella Rapisarda.

Con: Simone Lombardelli.

Età consigliata: a partire da 3 anni.

Ingresso: 6 euro (spuntino incluso).

Biglietti: www.mailticket.it

Sabato 17 settembre, ore 10.30

Spettacolo: Bon voyage.

Compagnia teatrale: I Fratelli Caproni.

Ideato, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti.

Età consigliata: a partire da 3 anni.

Ingresso: 6 euro (spuntino incluso).

Biglietti: www.mailticket.it

Rassegna “L’ape in musica”

Domenica 29 maggio, ore 18.30

Swing Baby quartet feat. Gianni Cazzola

Alfredo Ferrario (clarinetto), Alessandro Usai (chitarra), Alberto Gurrisi (organo hammond), Gianni Cazzola (batteria).

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: www.mailticket.it

Sabato 11 giugno, ore 18.30

Tarumbò, tributo a Pino Daniele

Andrea Montalbano (voce e chitarra), Orazıo Nicoletti (basso), Sandro De Bellis (percussioni), Vanni Antonicelli (pianoforte), Riccardo Bruno (batteria), Michele Monestiroli (sax).

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: www.mailticket.it

Sabato 25 giugno, ore 18.30

We Try! John Mayer Tribute

Alex Usai (chitarra), Guido Block (voce, basso elettrico), Alfonso Donadio (batteria). Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: www.mailticket.it

Sabato 2 luglio, ore 18.30

An Evening with The Police

Guido Block (voce e basso), Sergio Fanton (batteria), Silvio Masanotti (chitarra).

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: www.mailticket.it

Sabato 15 luglio, ore 18.30

Gigi Cifarelli Blue Organ Trio

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: www.mailticket.it

Sabato 10 settembre, ore 18.30

Orquesta ConClave

Juan Carlos Vega (voce), Humberto Amésquita (trombone), Gabriel Otoya (tromba), Jorge “Koky” Caceda (tastiere), Efrén Iriarte (timbales), José Rebata (congas).

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: www.mailticket.it

Sabato 17 settembre, ore 18.30

James Taylor Sound

Irene Burratti (voce), Alessandro Usai (chitarra elettrica), Andrea Fecchio (chitarra acustica), Giacomo Zorzi (tastiere), Alessandro Cassani (basso), Roberto Paglieri (batteria).

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: www.mailticket.it

Rassegna “Sul far della sera”

Domenica 26 giugno, ore 18.30

Musica in libertà: canti senza età e senza confini

Maria Eleonora Caminada (soprano), Leonardo De Marchi (chitarra).

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: in cassa.

In collaborazione con Serate Musicali e con il contributo del Fondo Morosini per la musica e la cultura.

Domenica 3 luglio, ore 18.30

Garbo, espressione, magia: i quartetti per flauto e archi di Mozart

I solisti di Milano Classica.

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: in cassa.

Domenica 4 settembre, ore 18.30

Different Things

Viaggio musicale fra tubi e corde, fiati e pizzichi

Alessandro Creola (sassofono), Alessandra Ziveri (arpa)

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: in cassa.

In collaborazione con Serate Musicali e con il contributo del Fondo Morosini per la musica e la cultura.

Domenica 11 settembre, ore 18.30

American Dream

Musica d’Oltreoceano, dalla Swing Age ai giorni nostri

Canaja Brass Quintet

Erika Patrucco e Michele Tarabbia (trombe), Nicolò Bombelli (trombone), Federico Armari (corno), Marina Boselli (euphonium)

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: in cassa

In collaborazione con Serate Musicali e con il contributo del Fondo Morosini per la musica e la cultura.

Rassegna “Musica nell’aria”

Mercoledì 25 maggio, ore 18.30

Un violoncello nell’orto

Yuriko Mikami (violoncello).

Ingresso libero.

Mercoledì 1 giugno, ore 18.30

Tra musica classica e arte cinematografica

Michela Podera (flauto traverso).

Ingresso libero.

Mercoledì 8 giugno

Ho l’arpa al collo…

Manuel Zito (arpa).

Ingresso libero.

Sabato 18 giugno, ore 18.30

Tera Muzico Trio

Stefano Corradi (clarinetto), Giampietro Marazza (fisarmonica), Alberto Gramolini (chitarra). Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: www.mailticket.it

Rassegna “Ciak si clima!”

Venerdì 17 giugno, ore 20.30

Proiezione del documentario “La marcia dei pinguini”.

Ingresso libero.

Registrazione: www.eventbrite.it

Venerdì 1 luglio, ore 20.30

Proiezione del documentario “I Am Greta – Una forza della natura”.

Ingresso libero.

Registrazione: www.eventbrite.it

Venerdì 8 luglio, ore 20.30

Proiezione del documentario “Bee Movie”.

Ingresso libero.

Registrazione: www.eventbrite.it

Venerdì 26 agosto, ore 20.30

Proiezione del film “Snowpiercer”.

Ingresso libero.

Registrazione: www.eventbrite.it

Venerdì 2 settembre, ore 20.30

Proiezione del film “Lorax – Il guardiano della foresta”

Ingresso libero.

Registrazione: www.eventbrite.it

Venerdì 9 settembre, ore 20.30

Proiezione del film “Re della terra selvaggia”

Ingresso libero.

Registrazione: www.eventbrite.it

Rassegna “Obbiettivo risata cabaret”

Giovedì 16 giugno, ore 18.30

Max Pieriboni

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: www.mailticket.it

Giovedì 23 giugno, ore 18.30

Roberto De Marchi

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: www.mailticket.it

Giovedì 30 giugno, ore 18.30

Enzo Emmanuello

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: www.mailticket.it

Giovedì 8 settembre

Riky Bokor

Ingresso: 7 euro (incluso aperitivo).

Biglietti: www.mailticket.it

Altri eventi

Sabato 21 maggio

La tavolozza dell’orto

Laboratorio creativo tra natura e pittura

Orario: dalle 10.30 alle 12.

Costo: 10 euro (materiali inclusi).

Registrazione: www.eventbrite.it

Sabato 21 maggio

Radiorisotto, è festa sull’aia tra cucina e musica Ore: 17.30

Costo: 10 euro (degustazione compresa). Registrazione: www.mailticket.it

Sabato 4 giugno

Orto-grafia: la natura in blu

Laboratorio creativo di cianotipia

Orario: dalle 10.30 alle 12.

Costo: 10 euro (materiali inclusi).

Registrazione: www.eventbrite.it