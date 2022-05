Morto Costituzionalista Valerio Onida, aveva 86 anni

E’ morto l’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida. A darne la notizia il figlio Francesco che ha pubblicato su Facebook una foto del padre con la frase ‘Ciao papà, grazie di tutto’. Onida, nato a Milano nel 1936, è stato giudice costituzionale dal 1996 al 2005, presidente della Corte costituzionale dal settembre del 2004 al gennaio 2005 e professore emerito di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano. Nel 2010 si era candidato alle primarie del centrosinistra per le elezioni del sindaco di Milano. “E’ stato un grande giurista e un importante punto di riferimento. L’ho citato molte volte nella mia vita e professione da avvocato perché le sue affermazioni erano sempre dimostrazione di grande cultura e di grande cultura giuridica. Credo sia stato un ottimo maestro”. Così il presidente della Regione Attilio Fontana la morte dell’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida. “Milano saluta commossa Valerio Onida, già presidente della Corte Costituzionale e riferimento autorevole per il mondo accademico. Per tutti un esempio di profonda passione civile. Non lo dimenticheremo”. Cosi su Twitter il sindaco Giuseppe Sala.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845