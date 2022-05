Mongolfiere a Milano, si vola sopra la città

Mai visto Milano dall’alto del suo skyline? Mai saliti in mongolfiera? Ancora per oggi tra i grattacieli di Piazza Gae Aulenti, presso BAM Biblioteca degli Alberi è possibile salire gratuitamente a bordo della mongolfiera di FREE NOW e vivere un’esperienza unica nel cielo di Milano: un pallone aerostatico di 12 metri di diametro fa spiccare il volo tra il Bosco Verticale e la torre Unicredit, regalando una vista unica sul panorama più instagrammabile della città.

Per prenotare il volo è sufficiente scaricare o aprire l’applicazione gratuita FREE NOW e scegliere l’ora preferita, assicurandosi l’esperienza suggestiva di volare a 50 metri d’altezza. Preferite restare coi piedi ben piantati a terra? Accanto alla zona di volo è stata allestita un’area demo in cui è possibile prenotare ed effettuare test drive dei mezzi di trasporto di micromobilità disponibili sulla piattaforma FREE NOW: biciclette e monopattini elettrici dei i principali operatori tra i quali Dott, TIER and Voi Technology.

«Siamo orgogliosi di offrire alla città di Milano un evento senza precedenti, un’iniziativa che desidera ribadire ancora una volta il nostro impegno per una mobilità senza limiti, smart e sicura» – ha dichiarato Umberto Javarone, General Manager di FREE NOW Italia – La mobilità è uno dei temi chiave per il futuro delle città e, più in generale, di tutte le aree urbane. Questo aspetto non riguarda solo le auto, ma significa piuttosto ripensare e progettare un ecosistema di mobilità a 360 gradi».

Buoni sconto da 100 euro

FREE NOW offre un esclusivo buono sconto per celebrare il lancio dell’evento in mongolfiera. Sia i nuovi utenti FREE NOW che quelli già iscritti al servizio hanno l’opportunità di usufruire di 100€ in buoni sconto per tutte le corse in multimobilità che includono monopattini elettrici, biciclette, motorini, carsharing. L’offerta è valida fino al 22.05.22. Info su https://www.free-now.com/it/mongolfiera/.

