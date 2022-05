“Ier sera piuveva”, il Recital della canzone milanese con Paolo Menichini ed Emanuele de Francesco

“Come molti della mia generazione, ho compiuto un cammino a ritroso, dopo vent’anni di scuola regolare, alla riscoperta di quei valori che la scuola appunto da un lato e l’educazione familiare dall’altro avevano soffocato in noi con pratica tipicamente borghese. Questo riappropriarsi di una lingua e di una cultura dialettale ha rappresentato per me una forma di arricchimento culturale che ha marciato di pari passo con l’interesse per il teatro, per la satira, per la canzone d’autore”. (Nanni Svampa)

Riscoprire il dialetto è un grande atto d’amore per la propria terra e per la sua origine popolare e schietta, quella che si rende estranea ai condizionamenti del potere, del mainstream, della pubblicità e del marketing a partire dall’elemento più importante, il linguaggio. Nella tradizione milanese il dialetto vanta un repertorio sterminato che ha toccato tutti i temi dell’esperienza umana: la vita e la malavita, il lavoro e l’amore, gli incubi e i sogni.

Con l’intento di riannodare tutti quei fili rustici e genuini, Ier sera piuveva è un progetto che nasce da un’idea di Paolo Menichini, cantautore chitarrista, compositore che unitamente alla attività concertistica incentrata sulla musica italiana degli anni sessanta e settanta, comincia a esibirsi in locali e osterie milanese, appassionandosi al dialetto e introducendo nel repertorio canzoni tipiche della tradizione lombarda e milanese. L’attività che ne segue lo vede coinvolto in vari spettacoli televisivi.

Dall’incontro con Emanuele de Francesco, artista e cantautore con alle spalle numerose esperienze discografiche nonché affascinato da artisti come Gaber, Jannacci e da tutta la canzone d’autore francese ripresa tra gli altri da De André e Svampa, e dall’interesse per altri artisti come Patruno e I Gufi, si sviluppa l’intesa di proporre un repertorio il più variegato possibile della tradizionale milanese e lombarda, ritenuta da entrambi gli artisti una radice popolare fondamentale nell’evolversi della canzone italiana.

Il primo appuntamento, che vedrà Paolo Menichini alla voce e alla chitarra ed Emanuele De Francesco alla chitarra e alle percussioni, si terrà venerdì 10 giugno 2022, presso il locale ristorante Pianeta Verde di Buccinasco, (MI) con immancabile accompagnamento di menu incentrato sui piatti tipici milanesi. Inizio cena alle ore 20.

Inizio spettacolo ore 22.00