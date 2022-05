Ennesimo Rave Party abusivo – Milano – Q.re Rubattino – Parco della Lambretta il 13/05/2022

Il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) scrive a Palazzo Marino e a tutte le Autorità competenti per sollecitare un intervento contro l’ennesimo rave party abusivo organizzato nel quartiere Rubattino

“Vi informo che il giorno 13 Maggio 2022 dalle ore 20:00 circa è previsto l’ennesimo evento abusivo/rave nel Parco della Lambretta del Q.re Rubattino

Ricordo che proprio nelle notti fra il 07 e 08 Maggio scorsi si è tenuto un evento dello stesso tipo con tanto di musiche techno a tutto volume che si sono protratte fino a tarda notte con conseguente e grave disagio di tutto il quartiere.

Quello che preoccupa ancora di più è che sta girando una sorta di locandina di una nuova festa\rave che si prospetta per venerdì 13 Maggio dalle ore 20:00 in poi che qui allego

Dopo il Parco Lambro e Piazza Leonardo Da Vinci ora anche il Parco della lambretta sta diventando una nuova discoteca a cielo aperto dove tutto sembrerebbe essere concesso e in barba alle più elementari norme di Sicurezza e a tutti i regolamenti/leggi attualmente in vigore

Informo che l’ultimo evento in programma, come vedrete dalla locandina allegata, avrà inizio alle ore 20:00 per poi protrarsi molto probabilmente fino a notte inoltrata o al mattino seguente

Sono molto preoccupato e Vi chiedo di attivarvi per quanto di competenza affinché ci sia attività di coordinamento fra le varie forze di Sicurezza Pubblica per tutelare ORDINE E LEGALITA’

In particolare vi prego di intervenire affinché venga tutelato il riposo dei residenti, la pulizia e tranquillità dell’intero quartiere

In caso l’evento non fosse autorizzato – come è avvenuto per tutti gli altri eventi simili organizzati in zona – vi chiedo di intervenire sugli organizzatori che promuovono tali eventi illegali, facilmente identificabili, in modo tale che queste situazioni non si abbiano a ripetere nel tempo

Basta aprire i giornali per capire cosa accade a questo tipo di eventi ed a rimetterci sono sempre i residenti del quartiere e dei palazzi circostanti, che durante questi eventi vivono in uno stato di vero e proprio abbandono, non sentendosi tutelati da chi IN PRIMIS dovrebbe difendere i loro diritti

Rimango pertanto in attesa con preoccupazione a stretto giro di posta di una vostra risposta ed un vostro intervento”

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3