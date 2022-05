Dal 13 maggio all’Idroscalo di Milano si svolgerà la fiera delle barche elettriche

Da venerdì 13 a domenica 15 maggio, dalle 9 alle 18, all’Idroscalo si terrà una fiera dedicata alla navigazione 100% elettrica. Si tratta di Ebs – Electric Boat Show 2022, e prevede la possibilità di provare le imbarcazioni elettriche direttamente in acqua, accedendo dalla zona Tribune e Palco. Sarà per questo necessario registrarsi (https://eboat.show/registrazione/), per ottenere un pass gratuito e provare anche altri mezzi, come le bici elettriche acquatiche, le tavole e le piattaforme elettriche per il tempo libero e tutta la gamma dei foil elettrici. È previsto anche un palinsesto di convegni, dimostrazioni, simulazioni, test e prove. Dall’Europa, sarà anche presente la mascotte della manifestazione: una bicicletta – barca – camper 100% elettrica. “Abbiamo immediatamente condiviso la proposta di una manifestazione sul tema della mobilità elettrica e innovativa anche sui mezzi acquatici perché è perfettamente in linea con le scelte strategiche compiute in questi ultimi anni per posizionare Idroscalo come hub totalmente sostenibile e accessibile. Sarà un momento di confronto tra istituzioni, operatori del settore, appassionati e curiosi” ha commentato in una nota la vice direttrice della Città metropolitana di Milano e direttrice dell’Istituzione Idroscalo, Maria Cristina Pinoschi.

