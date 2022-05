Una superband per strumenti da collezione a Milano allo Spirit de Milan

Una super band composta da Eugenio Finardi, Saturnino, Patrizio Fariselli, Paolo Bonfanti, Pino Scotto, Ronnie Jones e molti altri farà suonare di nuovo alcuni degli oltre 400 strumenti collezionati da Mariano Freschi in una “notte di rock da sogno”, come è intitolata la serata in programma l’11 maggio allo Spirit de Milan. Mariano Freschi ha deciso di aprire le porte di casa sua, nel Piacentino, ad appassionati e curiosi, trasformandola in una momentanea ‘casa del rock’, con il sogno di poterne vedere, un giorno, una vera. “Vogliamo parlare a tutti gli appassionati – spiega Freschi – siano essi ventenni o settantenni, amanti del progressive, di hard & heavy o di una delle innumerevoli anime che compongono la meravigliosa galassia del rock”. La sua collezione comprende oltre 400 oggetti storici tra strumenti, amplificatori, pedaliere, effetti che sono stati sui più prestigiosi palcoscenici internazionali. Ma anche memorabilia varie appartenute alle più grandi stelle della musica rock e più di 45mila pezzi tra fotografie, poster, tour book, picture disc, libri e riviste che il collezionista piacentino ha raccolto nell’arco di oltre 40 anni di passione sconfinata. (ANSA).



